Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Василия Вирастюка народным депутатом от округа 87 с центром в Надворной.

Об этом сообщает "Спуспильне".

Как рассказал изданию член ЦИК Андрей Гевка, 7 июня в Центральную избирательную комиссию поступило заявление Вирастюка с документами, которые необходимы для его регистрации как народного депутата.

"Согласно статье 78 Конституции, положению избирательного кодекса Украины, а также статье 101 Закона о выборах народных депутатов, на основании протокола ЦИК о результатах выборов народных депутатов по одномандатному избирательному округу 87 от 19 мая 2021 года, а также, руководствуясь законом о ЦИК, предлагается зарегистрировать народного депутата, избранного на промежуточных выборах 28 марта 2021 года в одномандатному избирательному округу 87. Второе — выдать зарегистрированному нардепу временное удостоверение. Третье-копию этого постановления прислать Верховной Раде Украины и четвертое — обнародовать это постановление на официальном сайте", — сказал Гевко.

"За" проголосовали 16 членов ЦИК.

Напомним в апреле Центризбирком сообщил, что на довыборах в Верховную Раду, которые прошли 28 марта, победил кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк. Он набрал 31,25% голосов. Его конкурент представитель от партии "За будущее" Александр Шевченко и набрал 29,69%. Позже Ивано-Франковский облсовет потребовал признать недействительными результаты выборов на округе.

Сам Шевченко заявил о краже голосов и о том, что окружной административный суд Ивано-Франковска признал решение ОИК №87 о пересчете голосов на двух участках незаконным.

Позже Александр Шевченко заявил о том, что суд отменил итоговый протокол окружного избиркома на 87-м округе, но "Слуги народа" стали уверять, что суд не отменял результаты, а Шевченко обманывает. 2 мая Верховный суд отменил протокол ЦИК об установлении результатов выборов на 87 округе в Ивано-Франковской области.

5 мая Центризбирком отказался регистрировать Василия Вирастюка народным депутатом Украины.

19 мая ЦИК все же объявил Вирастюка избранным депутатом Верховной Рады.

5 июня Верховный суд признал Вирастюка народным депутатом.