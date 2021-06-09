Новый этап послабления карантинных ограничений начнется во Франции 9 июня, когда комендантский час сдвигается с 21:00 на 23:00, начнут работу фитнес-центры и парки аттракционов. При этом страна снова открывается для туристов, но при соблюдении определенных условий. Ношение масок в общественных местах и социальная дистанция остаются обязательными.

Об этом пишет RFI.

Снимая ряд ограничений с 9 июня, французские власти действуют, согласно с объявленным 30 апреля президентом Эммануэлем Макроном планом выхода из карантина. Самым заметным для французов станет перенос комендантского часа на 23:00. Согласно президентскому плану, его планируют полностью отменить 30 июня.

С 9 июня прекращает действовать правило о заполняемости не более 50% летних террас баров и ресторанов. Рестораны и бары смогут обслуживать посетителей не только на уличных террасах, но и во внутренних залах. Но по-прежнему действует правило - не более шести человек за одним столиком.

Увеличивается пропускная способность магазинов и торговых центров, музеев, театров и кинотеатров, открываются спортивные центры, бассейны, снова разрешаются "контактные" виды спорта на открытом воздухе, возобновляют работу парки аттракционов, вводятся послабления для религиозных церемоний, свадеб и похорон.

А вот мероприятия с числом посетителей более тысячи человек разрешат проводить с условием наличия "санитарного пропуска" у каждого участника. В этом документе должна быть указана информация о пройденной вакцинации или наличии отрицательного ПЦР-теста.

Правительство также отменяет требование для предприятий о 100% удаленной работе.

Также Франция открывается для туристов, но с рядом ограничений. Правительство поделило все страны мира на три группы, в зависимости от темпов распространения эпидемии:

"зеленая" зона (страны ЕС, Австралия и некоторые другие) - туристам потребуется предоставить прививочный сертификат или справку об отрицательном ПЦР-тесте

"оранжевая" зона (Украина, Россия и другие страны постсоветского пространства) - туристам обязателен прививочный сертификат

"красная зона" (Индия, ЮАР, страны Южной Америки) - туристов обяжут пройти 10-дневный карантин

Ранее "Страна" писала о том, что Албания сняла все коронавирусные ограничения для туристов.

Также мы сообщали, что Хорватия будет пускать в страну привитых вакциной "Спутник-V" туристов.