Популярный российский рэпер Моргенштерна (настоящее имя Алишер Валеев - Ред.) прокомментировал включение своего трека "Дуло" в плейлист Национальной сборной Украины по футболу.

Об этом артист написал в своих Instagram-историях.

Моргенштерн в социальной сети написал новость о том, что его трек включили в плейлист Национальной сборной команды по футболу Украины и написал : "Это любовь". После слов рэпер поставил два сердечка - голубое и желтое - цвета флага Украины.

"Рекламный трек на Евро-2020", - добавил музыкант.

Напомним, Украинская сборная по футболу составила плейлист на "Евро-2020", в нем было всего девять композиций. Среди них мировые хиты, российские трек, в том числе и Моргенштерна и только одна песня на украинском языке.

Однако после разгоревшегося скандала, составители плейлиста удалили российские песни. Теперь в нем 50 песен: гимн Евро-2020 и 49 появившихся новых композиций - все зарубежных исполнителей. Песня на украинском языке также пропала из списка.

Также сообщалось, что Министерство культуры Украины включило Моргенштерна в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины из-за "пропаганды культа насилия и жестокости". Однако конкретные песни рэпера, из-за которых ему запретили въезд, в СБУ назвать отказались.