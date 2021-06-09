На этих выходных центры вакцинации заработают уже в 14 областях Украины
На этих выходных 12-13 июня в Украине заработают более 30 центров массовой вакцинации на территории 13 областей и Киева.
Об этом сообщает Минздрав в среду, 9 июня.
На выходных будут работать:
- во Львовской области — восемь центров, из них три — во Львове, по одному — в Трускавце, Дрогобыче, Стрые и Червонограде;
- в Одесской области — семь центров, из них четыре — в Одессе, по одному — в Балте, Черноморске и Измаиле;
- в Полтавской области — пять центров, по одному в Полтаве, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Горишних Плавнях;
- в Херсонской области — три центра в Херсоне;
- в Черновицкой области — два центра в Черновцах;
- в Киевской области — два центра, в Броварах и Белой Церкви;
- в Киеве — один центр;
- в Тернопольской области — один центр в Тернополе;
- в Ровенской области — один центр в Ровно;
- в Днепропетровской области — один центр в Днепре;
- в Хмельницкой области — один центр в Хмельницком;
- в Житомирской области — один центр в Житомире;
- в Черкасской области — один центр в Черкассах;
- в Донецкой области — один центр в Мариуполе.
В центрах прививки будут делать вакцинами CoronaVac/Sinovac Biotech. Выбрать другую вакцину нельзя.
Отметим, что на прошлый выходных такие центры работали только в 10 городах Украины.
Также мы писали, что на выходных в Киевской области откроют два центра вакцинации.
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