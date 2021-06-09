На этих выходных 12-13 июня в Украине заработают более 30 центров массовой вакцинации на территории 13 областей и Киева.

Об этом сообщает Минздрав в среду, 9 июня.

На выходных будут работать:

во Львовской области — восемь центров, из них три — во Львове, по одному — в Трускавце, Дрогобыче, Стрые и Червонограде;

в Одесской области — семь центров, из них четыре — в Одессе, по одному — в Балте, Черноморске и Измаиле;

в Полтавской области — пять центров, по одному в Полтаве, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Горишних Плавнях;

в Херсонской области — три центра в Херсоне;

в Черновицкой области — два центра в Черновцах;

в Киевской области — два центра, в Броварах и Белой Церкви;

в Киеве — один центр;

в Тернопольской области — один центр в Тернополе;

в Ровенской области — один центр в Ровно;

в Днепропетровской области — один центр в Днепре;

в Хмельницкой области — один центр в Хмельницком;

в Житомирской области — один центр в Житомире;

в Черкасской области — один центр в Черкассах;

в Донецкой области — один центр в Мариуполе.

В центрах прививки будут делать вакцинами CoronaVac/Sinovac Biotech. Выбрать другую вакцину нельзя.

Отметим, что на прошлый выходных такие центры работали только в 10 городах Украины.

Также мы писали, что на выходных в Киевской области откроют два центра вакцинации.