30 центров вакцинации в 14 регионах заработают на выходных. Фото: Pixabay

На этих выходных 12-13 июня в Украине заработают более 30 центров массовой вакцинации на территории 13 областей и Киева. 

Об этом сообщает Минздрав в среду, 9 июня. 

На выходных будут работать:

  • во Львовской области — восемь центров, из них три — во Львове, по одному — в Трускавце, Дрогобыче, Стрые и Червонограде;
  • в Одесской области — семь центров, из них четыре — в Одессе, по одному — в Балте, Черноморске и Измаиле;
  • в Полтавской области — пять центров, по одному в Полтаве, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Горишних Плавнях;
  • в Херсонской области — три центра в Херсоне;
  • в Черновицкой области — два центра в Черновцах;
  • в Киевской области — два центра, в Броварах и Белой Церкви;
  • в Киеве — один центр;
  • в Тернопольской области — один центр в Тернополе;
  • в Ровенской области — один центр в Ровно;
  • в Днепропетровской области — один центр в Днепре;
  • в Хмельницкой области — один центр в Хмельницком;
  • в Житомирской области — один центр в Житомире;
  • в Черкасской области — один центр в Черкассах;
  • в Донецкой области — один центр в Мариуполе.

В центрах прививки будут делать вакцинами CoronaVac/Sinovac Biotech. Выбрать другую вакцину нельзя. 

Отметим, что на прошлый выходных такие центры работали только в 10 городах Украины

Также мы писали, что на выходных в Киевской области откроют два центра вакцинации.

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