Украина может пересмотреть отношения с Россией после прекращения вооруженной агрессии и выплаты репараций. После этого Киев готов перейти к политике мирного сосуществования.

Об этом говорится в Стратегии внешнеполитической деятельности Украины на период 2021-2024, которую принял сегодня Кабмин.

Документ закрепляет, что Украина в своей внешней политике на российском направлении будет добиваться прекращения вооруженного конфликта и возвращения временно оккупированных территорий. Предполагается, что это случится не скоро, поэтому до этого Киев будет стремиться сократить зависимость от торговли с Москвой.

"Очевидными условиями пересмотра отношений с Российской Федерацией и перехода от конфронтации к "мирному сосуществованию" должны быть прекращение РФ агрессии против Украины и возвращение временно оккупированных территорий, осуществление компенсации и других форм репарации за ущерб, причиненный Украине вследствие временной оккупации территорий, отказ Российской Федерации от практики вмешательство во внутренние дела Украины ", - говорится в документе.

Кроме того, Стратегия в числе целей и приоритетов государства называет:

противодействие государству-агрессору;

обеспечение суверенитета и восстановление мира и территориальной целостности Украины в пределах международно признанной государственной границы;

привлечение России к международно-правовой ответственности;

противодействие дезинформации, направленной против интересов и имиджа Украины;

формирование безопасной среды дипломатическими способами.

Также документ предусматривает:

получение Украиной членства в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора (НАТО);

содействие внешней торговли и инвестициям;

технологическую и экологическую трансформацию Украины;

защиту прав и интересов украинцев за границей;

обеспечение свободы перемещения украинцев в мире;

формирование и продвижение позитивного имиджа Украины в мире.

Для противодействия российской агрессии предусмотрено:

расширение круга стран, активно поддерживающих территориальную целостность и суверенитет в противостоянии с Россией;

отработка с НАТО, ее государствами-членами и Грузией инициатив по усилению присутствия сил Альянса в Черноморском регионе;

продвижение инициатив, направленных на обеспечение свободы судоходства в Черноморском и Азовском морях.

Также Стратегия национальной безопасности Украины определяет, что приоритетный стратегический характер имеют отношения Украины с США, Великобританией, Канадой, Германией, Францией.

Кроме того, в ней говорится о важности стратегического партнерства с Польшей, Турцией, а также с Азербайджаном, Грузией, Литвой и установление такого партнерства с Румынией для обеспечения стабильности в Центральной и Восточной Европе, в регионе Азовского, Черного, Балтийского и Средиземного морей.

Украина также намерена развивать стратегическое партнерство с Китаем, Бразилией и глобальное партнерство с Японией и считает важным партнером Индию.

В отношениях с Беларусью Украина намерена демонстрировать солидарность с белорусским народом в его стремлении развивать европейское, демократическое и правовое государство, не допустить сворачивание суверенитета в пользу России.

Интересам Украины соответствует развитие прагматичного торгово-экономического сотрудничества с Беларусью.

О том, что еще сегодня принял Кабмин можно прочитать в нашем материале.

Напомним, ранее мы писали, что президент Зеленский ввел в действие решение СНБО об активизации процесса мирного урегулирования на Донбассе.