Бывший помощник президента РФ Владимира Путина Владислав Сурков, оценивая предстающую встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил, что Москва и Вашингтон могут сблизиться, "но это будет не танго, а клинч" (один из видов защиты в боксе - Ред.).

Об этом в Telegram-канале сообщил директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Никаких комментариев по поводу этой конкретной встречи в верхах у меня нет и быть не может.

Думаю, там идет сложная, деликатная работа, и лезть со своими оценками и прогнозами было бы бестактно", - сказал Сурков.

Впрочем, по его словам, в результате многолетних наблюдений за отношениями между СССР/Россией и США у него складывается впечатление, что Москва и Вашингтон могут сблизиться.

"Могут ли сблизиться Москва и Вашингтон? Да, могут. Такое уже бывало. Они даже могут заключить друг друга в объятия. Но это будет не танго, это будет клинч. В какой-то момент поединка соперники могут быть заинтересованы в клинче. Повисеть друг на друге, чтобы на время обездвижить партнера. Потоптаться на месте, пощупать друг друга, подышать друг другу в лицо. Иногда это выглядит предпочтительнее, чем лупить друг друга наотмашь. Но это не точно", - заявил бывший помощник Путина.

По словам Суркова, "вежливый" тон Вашингтона может быть знаком, что у России хотят что-то украсть.

"И еще мне вспоминаются слова одного моего знакомого. Когда-то давно мы учились на одном курсе. Он был из Перу. Его звали Иисус. По-испански Хесус. Он говорил: "Если гринго (т.е., американцы) говорят с тобой грубо, значит, они хотят у тебя что-то отнять. А если гринго говорят с тобой вежливо, значит, они хотят у тебя что-то украсть". Так говорил Иисус. Сейчас слышно, что гринго заговорили вежливо. Следовательно, скоро мы поймем, что именно у нас хотят украсть", - сказал Владислав Сурков.

Напомним, встреча Байдена и Путина может пройти в Женеве на вилле XVIII века. Она запланирована на 16 июня.

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