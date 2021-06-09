Во вторник, 8 июня, во время заседания парламента в Боливии произошла драка между депутатами оппозиционером и членом правящей социалистической партии. Конфликт возник на фоне расхождения мнений о законности ареста консервативного депутата Жанин Аньес.

Об этом сообщает Daily Mail.

Конфликт произошел между оппозиционером Генри Ромеро и членом правящей социалистической партии MAS Антонио Колке. Партии разошлись во мнениях о том, возглавила ли Аньес законное переходное правительство после фальсификации выборов или совершила государственный переворот с целью свержения бывшего президента Эво Моралеса.

"Они все схватили меня, потянули за спину. Мы не можем этого допустить", - заявил Колке журналистам после драки.

Причиной для драки стало рассмотрение вопроса законности ареста депутата Жанин Аньес, которая исполняла обязанности президента Боливии в 2019-2020 годах после отставки Эво Моралеса.

В марте бывший временный президент Аньес была заключена в тюрьму из-за обвинений в том, что она участвовала в организации государственного переворота, который вынудил Моралеса уйти в отставку с поста президента в ноябре 2019 года

Напомним, в начале июня во сессии областного совета в Ровно произошла массовая драка депутатов. Конфликт произошел при обсуждении вопроса о зарплатах медиков и сокращении ставок.

Также "Страна" сообщала, что на сессии городского совета Изюма депутаты выясняли отношения с помощью нецензурных выражений и драки.