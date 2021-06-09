Сегодня, 9 июня, вся Украина стала соответствовать переходу в "зеленую" эпидзону. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Отсюда напрашивается вывод: в дополнение к недавнему смягчению карантина следует ждать еще большего ослабления мер.

Но нет. Парадокс, но карантин для "зеленого" уровня оказался более суровый, чем для нынешнего "желтого".

Как так получилось и чего все-таки ждать в ближайшее время - в материале "Страны".

"Зеленый" уровень карантина. Критерии и регионы

В начале этой недели Кабмин внес изменения в механизм определения "зеленого" эпидемического порога.

Согласно новым правилам, туда могут войти регионы, где:

количество выявленных новых случаев коронавируса на 100 тысяч населения за последние 14 дней - менее 75;





коэффициент выявления случаев инфицирования - менее 4%;





количество тестирований ПЦР и экспресс-теста в течение последних семи дней на 100 тысяч населения - более 300;





на всей территории Украины нет регионов с установленным "красным" уровнем эпидемической опасности.

Этим требованиям по итогам 8 июня соответствуют большинство областей, за исключением девяти. В четырех из них заболеваемость на грани между "желтым" и "зеленым" уровнем. Это:

Волынская,





Херсонская,





Черкасская,





Черниговская.

Значительно хуже обстоят дела в следующих регионах (их мы отменили красным в таблице):

Киев,





Киевская область,





Запорожская,





Николаевская,





Ровенская.

Как самостоятельные единицы столица с четырьмя областями и близко не дотягивают до "зеленого" уровня. В особенности это касается Киевской области, где высокий коэффициент инфицирования - на 5 процентных пунктов больше, чем даже в Киеве.

Несмотря на то, что далеко не вся Украина победила ковид, МОЗ записал страну в "зеленую" зону полностью.

На сайте Министерства здравоохранения объясняется: "зеленый" уровень эпидопасности устанавливается одновременно на всей территории, если:

заболеваемость гриппом и ОРВИ на территории не менее 13 регионов Украины менее 50% эпидемического порога,





коэффициент выявления случаев инфицирования Covid-19 - менее 5%.

Оба эти правила соблюдены. Мало болеющие регионы подтянули более инфицированные - и вся страна "позеленела".

Насколько оправдана такая методология подсчета и не привлечет ли это, в случае ослабления карантина, вспышку коронавируса в болеющих сейчас регионах - отдельный вопрос.

Да и на сегодняшний день точно неизвестно, что вообще должно происходить в "зеленой" зоне карантина.

Что такое "зеленый" уровень карантина в Украине

С определением жизни украинцев в "зеленой" зоне карантина возникла коллизия.

Правила, по которым должны жить граждане и бизнес в "зеленой" зоне, регламентированы постановлением правительства от №641 от 22 июля 2020 года.

К этим нормам некоторые регионы обращались осенью прошлого года, после чего опять начался всплеск заболеваемости.

На днях власти ослабили карантин в Украине, но для "желтой" зоны. "Зеленую" же оставили без изменений. В итоге меры, записанные в ней, более строгие, чем в настоящее время. Перечислим их.

На территории, где установлен "зеленый" уровень эпидемической опасности, запрещается:

пребывание в общественных зданиях и транспорте без маски;





самовольно покидать места самоизоляции или обсервации;





проведение массовых мероприятий - не более одного человека на 5 квадратных метров (если на открытом воздухе);





кинотеатры и учреждения культуры - заполняемость не более 50% мест;





количество пассажиров в транспорте не должно превышать число сидячих мест;





разрешается проведение спортивных соревнований с участием национальных сборных команд Украины.

Коллизия в том, что Кабмин на днях изменил правила "желтой зоны", которая намного либеральнее, чем "зеленая". Так, на мероприятиях open air дистанция уже сейчас может быть меньше - 4 метра. А внутри кинотеатров и театров - 2\3 заполняемости.

Власти заявили, что внесут коррективы в потерявшие актуальность нормы "зеленой" зоны. После чего комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС переведет туда всю страну.

Глава МОЗ Виктор Ляшко предложит продлить карантинные ограничения на все лето, но послабления анонсировал.

По словам чиновника, текущая ситуация позволяет говорить, что вся страна отвечает индикаторам зеленого уровня эпидемической опасности. Минздрав разработал предложения и модель, которая "даст больше возможностей для летнего отдыха, работы бизнеса и путешествий".

В частности, МОЗ планирует:

отменить требования к заполненности залов (кинотеатров, театров, концертных и т.п.);





разрешить полноценное функционирование спортзалов (финтес-клубов);





упростить пересечение границы после возвращения из летних отпусков (сейчас после возвращения из-за рубежа украинец должен на выбор: самоизолироваться, сдать ПЦР или экспресс-тест, предоставить сертификат о полной вакцинации, - Ред .)





.) останутся требования к ношению масок в общественных зданиях и транспорте, рекомендации по соблюдению социальной дистанции и гигиены рук.

"Если ситуация будет ухудшаться, мы будем оперативно реагировать и вводить желтый, оранжевый или красный уровень эпидопасности. Вспышка даже в отдельных объединенных территориальных общинах или областях будет иметь непосредственное влияние на ограничения по всей стране", – предупредил министр здравоохранения.