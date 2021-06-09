Переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимир Путина пройдут в Женеве 16 июня на вилле XVIII века с видом на Женевское озеро.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Как сообщается, полиция Швейцарии закрыла два парка, которые окружают виллу Ла-Гранж, и установили баррикады и колючую проволоку. Официально место проведения встречи должны подтвердить позже в среду.

Классическая вилла расположена в парке вдоль левого берега Женевского озера. Она окружена деревьями секвойи, кустарниками и старинными фонтанами, из парка открывается потрясающий вид на Женевское озеро и парусники.

Как известно, во время холодной войны президент США Рональд Рейган и советский лидер Михаил Горбачев провели в Женеве свой первый саммит в ноябре 1985 года и договорились о сокращении ядерных арсеналов.

Кроме того, в 2009 году в Женеве государственный секретарь США Хиллари Клинтон передала министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову желтую коробку с красной кнопкой "reset", что символизировало перезагрузку связей при президенте Бараке Обаме. Но слово было неправильно переведено на русский язык как "перезарядить", что создало неудобный момент.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и глава МИД РФ Сергей Лавров будут сопровождать Байдена и Путина на переговорах.

Напомним, ранее в Белом доме рассказали, как Байден готовится к своему первому зарубежному турне.