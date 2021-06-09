Украинская компания ООО "Электропрайд" разработала две модели компактных электромобилей - Konyk и Volyk. Машины могут разгоняться до 60 км/ч.

Об этом сообщает "Автоцентр".

Презентация состоялась в рамках выставок ComAutoTrans и АвтоТехСервис в столичном МВЦ.

Модель Konyk выполнена в пассажирском и грузовом исполнении. Длина машины составляет 2288 мм, ширина - 1143 мм, высота - 1557 мм, грузоподъемность - 250 кг. Пробег на одной зарядке составляет от 100 до 350 км в зависимости от варианта батареи, которые заряжаются от сети в течение 6-12 часов, от станции быстрой зарядки - 1-2,5 часа.

Автомобиль может быть укомплектован термофургоном, контейнером или рефрижераторным кузовом. Стоимость авто составляет 224 000 грн.

Модель Volyk - это более крупный грузовик. Машина рассчитана на перевозку до 1 500 кг. Запас хода составляет от 100 до 500 км, длина машины - 3235 мм, ширина - 1380 мм, высота - 1528 мм.

Авто представили на выставке в МВЦ. Фото: autocentre.ua

Напомним, "Страна" писала о том, как Китай показал электромобиль, который может проехать почти тысячу км без зарядки.

Также мы сообщали, что Рада приняла закон о введении в Украине зеленых номеров для электромобилей.