Кабинет министров с подачи Минюста утвердил законопроект, которые позволит сократить сроки тюремного заключения.

Соответствующее решение принял Кабмин на заседании в среду.

Проект предполагает, что если условия содержания в учреждениях предварительного заключения или выполнения наказаний были ненадлежащими, то срок, после которого можно претендовать на условно-досрочное освобождение, уменьшается. Время, которое заключенный провел в тех самых "ненадлежащих" условиях и обещают срезать.

Принимать решение о том, действительно ли заключенный содержался в плохих условиях и какое именно время будут специальные комиссии. Чтобы запустить рассмотрение дела, нужно будет подать соответствующую жалобу на плохие условия содержания. Если решение комиссии будет отрицательным (то есть, она не признает факта ненадлежащего содержания), заключенный может оспорить его в суде.

Кроме того, за страдания в "плохих" СИЗО и тюрьмах, предлагают также рассматривать снятие судимости раньше срока. Соответствующие изменения предлагается внести в Уголовный кодекс.

Согласно пояснительной записке, пойти на уступки власти заставляют многочисленные иски украинцев, столкнувшихся с суровой тюремной действительностью, в Европейский суд по правам человека (их на сегодняшний день более 80). И как раз сокращение срока ЕСПЧ называет одним из способов компенсации за содержание в ненадлежащих условиях.

Что еще сегодня принял Кабмин можно прочитать в нашем материале.

Напомним, ранее "Страна" подробно писала, почему украинцы массово жалуются на Украину в ЕСПЧ.