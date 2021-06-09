Под Житомиром 15-летняя девочка выжила после того, как в нее ударила молния. В момент поражения молнией она находилась у себя дома и разговаривала по мобильному телефону. Пострадавшая получила травмы и была госпитализирована.

Инцидент произошел во вторник, 8 июня, в селе Малый Кривотин Емильчинского района Житомирской области, передает местное издание ZhitomirNews.

После удара молнии девочку доставили в реанимационное отделение центральной больницы. Однако вскоре ее перевели в травматологическое отделение лечебного учреждения. Медики оценивают состояние здоровья пострадавшей как средней степени тяжести.

Напомним, что поражение молнией стало не таким уже редким явлением. В частности, на днях, под Харьковом молния убила 62-летнего мужчину при полном отсутствии дождя.

Ранее "Страна" писала о том, что под Ровно молния ударила в мужчину и юношу, после этого у подростка обгорела треть тела.

Также мы сообщали, что молния ударила украинку в собственном доме через обычную розетку, от которой женщина была на расстоянии трех метров.