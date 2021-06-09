Мужчина, ударивший президента Франции Эммануэля Макрона во время визита в город Дром, наряжался рыцарем и увлекался Средневековьем.

Об этом пишет французская газета Le Parisien.

По информации издания, нападавшего зовут Дамьен Т., ему 28 лет. На одном из снимков в Instagram мужчина позирует в рыцарских доспехах с мечом в руках. Во время обысков в квартире напавшего на президента Франции было обнаружено множество книг по Средневековью и ролевым играм, советский флаг и реплика оружия.

Как пишет газета, молодой человек был в состоянии алкогольного опьянения, когда напал на президента. На данный момент он не может объяснять свои мотивы.

"Он живет со своей матерью "в своего рода параллельном мире, состоящем из ролевых игр, симуляторов средневековых боев", - пишет издание.

Мужчине грозит до трех лет тюрьмы и штраф в размере 45 000 евро.

Также в соцсетях появилось видео, снятое незадолго до инцидентом с Макрона. На нем запечатлено, как журналисты подошли спросить у небольшой группы людей, что побудило их прийти на встречу с президентом. Среди молодых людей можно видеть и Дамьена, однако сам он ничего не говорил на камеру. Другой из группы сказал репортеру, что недоволен "упадком Франции".

Мужчина, ударивший французского президента, справа в бежевой футболке. Кадр с видео

Напомним, инцидент произошел во вторник, 8 июня и попал на видео. На нем можно рассмотреть, как глава государства в сопровождении охраны подошел к собравшимся за оградой людям, после Макрон пожал руку одному из мужчин, но тот внезапно размахнулся другой рукой и дал президенту пощечину.

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал инцидент с пощечиной. "Не надо позволять агрессивно настроенным лицам овладевать дебатами, они этого не заслуживают", - ответил он.