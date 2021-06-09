На заседании в среду, 9 июня, Кабмин своим решением внес изменения в порядок использования бюджетных средств, предусмотренных на создание и распространение официальной информационной продукции.

В соответствии с новым порядком Минкульт получит деньги на борьбу с дезинформацией и "деструктивной пропагандой".

Сейчас финансирование предусмотрено на сбор, перевод, распространение информации о деятельности президента, Кабмина, Верховной Рады, других госорганов, обеспечение информацией СМИ, выпуск государственных средств массовой информации, корпункты за границей и пр.

Этот перечень дополнен новым пунктом: "осуществление мероприятий с сфере информационной безопасности, в частности, связанных с противодействием дезинформационным кампаниям и деструктивной пропаганде".

В пояснительной записке указано, что на "Укринформ" будет возложена задача выявлять и реагировать на разного рода фейки и из разоблачать. Эта работа будет идти в связке с СНБО и Центром противодействия дезинформации. Также "Укринформ" будет обеспечивать оперативное донесение обществу официальной позиции госорганов.

Напомним, "Страна" подробно рассказывала о том, что еще принял Кабмин 9 июня. Речь на заседании шла о ковидных паспортах, уменьшении заграничных покупок, льготах на проезд в общественном транспорте..

Также мы сообщали о том, что Кабмин предлагает СНБО ввести санкции против 6 физических и 10 юридических лиц за "пропаганду агрессии РФ".