Правительство одобрило законопроект, который внесет ряд изменений в таможенные пошлины. В частности, нормы по беспошлинному ввозу товаров из-за границы будут урезаны вдвое.

Соответствующее решение было принято за заседании Кабмина в среду, 9 июня.

Так, хотят снять пошлины в следующих случаях:

На товары, которые являются основными средствами и которые фирма-собственник переносит в Украину для создания нового предприятия. Под эту категорию в теории подпадает парк техники, который завозят в Украину иностранные фирмы-подрядчики, строящие в нашей стране дороги и дома.

Научное оборудование, запчасти и расходные материалы (если они предназначены для образовательных целей или проведения некоммерческих исследований или ввозятся учреждениями образования)

аппаратура и запчасти для целей научных исследований

Животные, биологические и химические вещества и образцы для лабораторного использования

Терапевтические вещества, реагенты для определения группы крови для лабораторий и институтов

Лекарства и ветпрепараты, которые используются на спортивных соревнованиях

Товары для использования на кладбищах, которые ввозят иностранный компании для ухода за памятниками и могилами жертвам войны.

Во всех случаях прописан запрет на продажу или отчуждения такой продукции.

Однако интереснее всего в данном проекте - нормы ввоза товаров из-за границы для украинцев.

Лимиты по стоимости товара, который можно ввозить без уплаты налогов (а это НДС и по ряду товаров - ввозная пошлина), хотят урезать. Если сейчас авиа-пассажиры могут завозить без уплаты пошлин товара на 1000 евро, а те, кто въезжает через наземные пропускные пункты - на 500 евро, то в новом проекте сумму снизили до 430 евро и 300 евро соответственно. То есть, для авиа- более чем вдвое, для наземного ввоза - почти вдвое.

Норму по весу багажа (50 килограмм) оставили без изменений.

Но можно ввозить без пошлин имущество и авто лицам, которые переезжают в Украину на ПМЖ или украинцам, получившим заграничное наследство. Также не нужно ничего платить за свадебные подарки стоимостью до 1000 евро.

Отдельно были переписаны нормы ввоза в Украину сигарет и спиртного (что актуально для туристов, которые возвращаются из-за границы).

По сигаретам норма беспошлинного ввоза, как и ранее - 200 штук на человека. Допускается ввоз 50 сигар или 250 грамм табака. Но в перечень добавили еще и 100 сигарилл (ранее их не было).

По вину и пиву норму беспошлинного ввоза увеличили. Сейчас допускается ввоз 5 литров пива и 2 литров вина, в новом проекте прописано 16 литров пива и 4 литра вина.

По крепкому алкоголю норма, как и ранее - 1 литр на человека. Если больше - нужно платить НДС и акцизный сбор, что увеличивает стоимость товара более чем на треть.

Впрочем, на практике, если перебор по товару незначительный, выполнение этих правил контролируется не очень жестко. Но может стать поводом для таможенников (особенно на автомобильных пропускных пунктах) потребовать с граждан плату за "беспошлинный ввоз".

Подробнее о том, что еще сегодня принял Кабмин можно прочитать в нашем материале.

Напомним, ранее мы писали, что Кабмин до конца 2021 года продлил срок действия спецпошлин на товары из России.