Около трети украинцев (35,7%) считают, что инициатива президента Украины Владимира Зеленского по деолигархизации в стране - это популистский шаг, сделанный с целью повысить свой рейтинг среди народа.

Об этом свидетельствую результаты социологического опроса, который провел Центр социальных и маркетинговых исследований СОЦИС.

По данным опроса 35,7% украинцев расценивают намерения президента Украины Владимира Зеленского провести деолигархизацию в стране, как популистский шаг. В то же время 20,1% респондентов придерживаются мнения, что инициатива продиктована искренним стремлением к справедливости, а 11,4% опрошенных считают ее шагом, который позволит Украине стать успешной.

Кроме того, 12,9% респондентов думают, что инициатива является попытками Зеленского и его окружения перераспределить собственность и самим стать олигархами, 8,8% расценивают, как попытку взять под свой контроль принадлежащие олигархам телеканалы. 4,7% опрошенных дали другой ответ, а 17,9% затруднились с ответом или отказались ответить.

Отметим, что в сумме 57,4% украинцев негативно оценили законопроект Зеленского.

Опрос проводился 28 мая – 3 июня 2021 года среди жителей всей Украины от 18 лет и старше кроме неподконтрольных Киеву территорий и оккупированного Крыма. Было опрошено 2000 респондентов методом телефонного интервью САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing).

Напомним, 3 июня на сайте Верховной Рады Украины появился законопроект Владимира Зеленского об олигархах. Днем ранее президент зарегистрировал его как неотложный.

Также сообщалось, что в случае, если парламент не примет данный законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" , Зеленский пообещал вынести его на референдум.