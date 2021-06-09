В Украине льготный проезд в общественном транспорте оказался под вопросом. Местной власти хотят предоставить возможноть самостоятельно определять сумму, которую они готовы выплачивать льготникам в качестве компенсации.

Соответствующий законопроект на заседании 9 июня утвердил Кабмин.

Документ предусматривает окончательную монетизацию льготного проезда в транспорте, а также вносит ряд изменений в действующее законодательство по льготному проезду.

Так, вопрос о том, будет ли льготный проезд для ветеранов, чернобыльцев, инвалидов и других категорий граждан, которые сейчас право на него имеют, после принятия нового закона окажется в подвешенном состоянии.

Предоставлять льготы или нет, и кому именно - будут решать исключительно органы местной власти. Местные чиновники также смогут определять сумму, которую они готовы выплачивать льготникам в качестве компенсации за проезд. Она не обязательно должна покрывать все затраты льготника на транспорт - все в рамках бюджета. Учитывая хроническую нехватку денег в местных бюджетах, можно не сомневаться, что власти ухватятся за возможность самим решать - будет у них льготный проезд или нет.

Даже в Киеве маршруточники жалуются, что им уже несколько лет не платят ни копейки компенсаций за проезд льготников. То есть, если местные власти не примут решения о порядке льготного проезда в городском транспорте, то водители получат все основания попросту не пускать в маршрутки пенсионеров и инвалидов без денег.

Напомним, "Страна" подробно писала о том, что еще принял Кабмин 9 июня.

Также мы сообщали, что в Минсоцполитики предложили монетизировать льготы на проезд в общественном транспорте еще в марте.