Российского писателя, публициста и острого критика политики российского президента Владимира Путина Дмитрия Быкова в апреле 2019 года отравили агенты ФСБ, которые позже совершили покушение на оппозиционера Алексея Навального.

Об этом идет речь в расследовании The Insider и Bellingcat.

Дмитрию Быкову стало плохо 16 апреля 2019 года в самолете, который следовал в Уфу. В тот же день была отменена лекция Быкова в этом городе. Позднее, 17 апреля, стало известно о его госпитализации. Медики ввели писателя в состояние искусственной комы. Быкову удалось выжить после отравления.

По данным расследователей, в этом покушении на убийство участвовали те же сотрудники ФСБ из НИИ-2 и Второй службы, которые отравили Алексея Навального и Владимира Кара-Мурзу. Покушению предшествовала долгая слежка (сотрудники ФСБ летали вслед за Быковым в течение года). Также, как и в случае с Навальным, после отравления делались ложные заявления о "нетранспортабельности" пациента.

"Как и в случае с Навальным и Кара-Мурзой, группа убийц из ФСБ включала химиков из "Лаборатории" (НИИ-2 ФСБ) и сотрудников Службы по защите конституционного строя (Вторая служба ФСБ). Следить за Быковым они начали как минимум за год до отравления. 20 мая 2018 года, в 9:35 утра Быков вылетел из Москвы в Уфу, чтобы прочитать лекцию детям и их родителям о Карлсоне, который живет на крыше. Вместе с ним вылетели и бесстрашные офицеры Второй службы ФСБ (призванной бороться с наиболее опасными экстремистами и террористами) Владимир Паняев (летевший под своим именем) и Валерий Сухарев (летевший с паспортом на имя Николай Горохов). Вопреки устоявшейся практике, в тот раз они летели одним рейсом с Быковым", - говорится в расследовании.

Следующая поездка вслед за Быковым состоялась 17 ноября 2018 года. Паняев и Сухарев полетели в Ростов за Быковым, где он проводил поэтический вечер. В следующий раз чекисты отправятся за писателем только в апреле 2019 года.

Расследователи утверждают, что писатель получил отравление в номере гостиницы в Новосибирске.

"Они (отравители- Ред.) знали еще с марта, что Быков прилетит в Новосибирск, и с 25 марта знали, что ему забронировали номер в отеле Domina. А самое главное, они сильно заранее знали, когда именно Быкова не будет в номере", - говорится в расследовании.

Когда Быков вылетел из Новосибирска в Уфу, в самолете у него началась неконтролируемая рвота, он потерял сознание сразу после приземления самолета. В коме он оставался пять дней, страдая от того, что врачи первоначально диагностировали у него отек мозга и критический уровень глюкозы в крови.

Его подключили к аппарату ИВЛ и лечили симптоматически с помощью антибиотиков широкого действия против неизвестного источника "бактериального отравления".

Быков в конечном итоге был доставлен в московский неврологический институт, где 20 апреля 2019 года пришел в сознание. В течение следующей недели его состояние улучшилось, и 26 апреля его выписали, но причина его внезапной неврологической болезни остается неустановленной.

Эксперты по химическому оружию, с которыми консультировался Bellingcat, подтвердили, что тяжелые медицинские симптомы Быкова можно объяснить неврологическими последствиями отравления фосфорорганическими соединениями.

Ранее "Страна" писала о том, что в больнице Омска, куда после отравления попал Навальный, за два месяца умер уже второй врач.

Также мы сообщали, что СМИ назвали имена сотрудников ФСБ, которые могут быть причастны к отравлению Навального.