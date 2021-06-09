Правительство одобрило и предаст на ратификацию парламенту рамочное соглашение между Украиной и Турцией о сотрудничестве в сфере строительства жилья для представителей крымскотатарского народа и льготных категорий украинцев.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина в среду, 9 июня.

Это соглашение было подписано еще в апреле. Но, чтобы его запустить потребуется ратификация Радой.

В документе есть несколько интересных пунктов.

Строительство в рамках этого соглашения (то есть, жилья для крымских татар и льготников), включая все товары, технику и прочее будет освобождено от всех налогов, сборов и других платежей в Украине. Исполнители (турецкие компании) и заказчик строительства (с пропиской в Украине) не будут платить НДС - для них в соглашении прописана нулевая ставка. С участков, которые будут выделяться под строительство, снимается плата за землю. Сами участки, к слову, планируется передавать подрядчикам без проведения земельных конкурсов и аукционов.

Подробнее о том, что сегодня принял Кабмин можно прочитать в нашем материале.

Напомним, ранее сообщалось, что Турция построит в Украине 500 квартир для крымских татар.