В Кабмине одобрили соглашение с Турцией на строительство для крымских татар без налогов. Фото: Pixabay

Правительство одобрило и предаст на ратификацию парламенту рамочное соглашение между Украиной и Турцией о сотрудничестве в сфере строительства жилья для представителей крымскотатарского народа и льготных категорий украинцев.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина в среду, 9 июня.

Это соглашение было подписано еще в апреле. Но, чтобы его запустить потребуется ратификация Радой. 

В документе есть несколько интересных пунктов. 

  1. Строительство в рамках этого соглашения (то есть, жилья для крымских татар и льготников), включая все товары, технику и прочее будет освобождено от всех налогов, сборов и других платежей в Украине.
  2. Исполнители (турецкие компании) и заказчик строительства (с пропиской в Украине) не будут платить НДС - для них в соглашении прописана нулевая ставка. 
  3. С участков, которые будут выделяться под строительство, снимается плата за землю. Сами участки, к слову, планируется передавать подрядчикам без проведения земельных конкурсов и аукционов.

Подробнее о том, что сегодня принял Кабмин можно прочитать в нашем материале.

Напомним, ранее сообщалось, что Турция построит в Украине 500 квартир для крымских татар.

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