В среду, 9 июня, в Украину прибыла партия из 66 690 доз вакцины от коронавируса Comirnaty производства Pfizer-BioNTech, которая была закуплена из государственного бюджета через британское агентство Crown Agents.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.

Данную вакцину используют для прививки людей с 1-3 этапа вакцинации. При этом за каждым человеком, который получил прививку первой дозой Comirnaty / Pfizer, будет зарезервирована вторая доза из той же партии.

"Украина уже получила 234 000 доз этого препарата, закупленного за государственные средства. Кроме того, Украина уже получила 707 850 доз Comirnaty / Pfizer, за счет доноров в рамках COVAX - глобальной инициативы по равномерного распределения вакцин против COVID-19. Еще 356 850 доз поступят в течение недели.

Кроме Comirnaty / Pfizer, Украина уже получила 500 000 доз вакцины AstraZeneca / Covishield, 367200 доз вакцины AstraZeneca-SKBio, 705600 доз вакцины AstraZeneca итальянского производства и 1713316 доз вакцины CoronaVac / Sinovac", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера, 8 июня, в Украину прибыли 117 тысяч доз вакцины Pfizer в рамках COVAX.

Также "Страна" сообщала, что 26 мая в Украину прибыла первая поставка вакцины Pfizer , купленная за деньги из госбюджета.