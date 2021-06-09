Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал парламенту президентский законопроект "О национальном сопротивлении". Он регламентирует создание сил территориальной обороны при ВСУ и добровольческих отрядов.

Соответствующее решение комитет принял на заседании в среду, 9 июня.

Согласно законопроекту, в рамках "национального сопротивления" можно создавать добровольческие формирования. Создаются они по территориальному принципу, который совпадает с административным делением Украины - областей и районов. Формирования, согласно проекту, будут вооружены как за счет бюджета, так и получат право использовать свое оружие.

При этом оперативное управление территориальной обороной осуществляют офицеры ВСУ - Генштаб делегирует их на должность начальников штабов для каждой зоны.

На территориальные армии возлагается широкий спектр задач - от военного сопротивления в случае войны до патрулирования улиц, охраны объектов и поддержания общественного порядка в мирное время. То есть таким образом у назначенных президентом чиновников появляются полицейские функции. И создаются альтернативные МВД формирования.

Напомним, Зеленский подал в Раду этот законопроект 25 мая. В случае принятия он заработает с 1 января 2022 года. Ранее "Страна" подробно разобрала этот законопроект.

Также мы рассказывали, что Верховная Рада 20 мая приняла закон о наказании за военные преступления. Об этом уже сообщала "Страна". В принятом законопроекте №2689 депутаты прописали особенности уголовной ответственности за военные преступления и преступления.