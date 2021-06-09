Кабинет министров Украины предлагает СНБО ввести санкции против 6 физических и 10 юридических лиц за "распространение продукции и информационного контента, направленных на оправдание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Кабмин уже одобрил соответствующее предложение и должен в течение трех дней внести его на рассмотрение СНБО. Контент, который распространяют вошедшие в список лица, также направлен, по информации министерства, на "популяризацию и пропаганду деятельности органов оккупационных администраций РФ".

В отношении к шести физическим и 10 юридическим лицам, зарегистрированных в восьми странах мира, предлагает ввести санкции на три года.

Предложенный пакет санкций к указанным лицам предусматривает блокировку пользования имуществом на территории Украины, делает невозможным осуществление транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, вывод капиталов за пределы территории Украины. Кроме того, он остановит выполнение экономических и финансовых обязательств, прекратит предоставление телекоммуникационных услуг и заблокирует возможность использования телекоммуникационных сетей общего пользования, а также сделает невозможным передачу технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, использование соответствующих интернет-ресурсов на территории Украины.

Напомним, "Страна" писала о том, что прошлое заседание СНБО состоялось 4 июня, на нем обсуждались выселение из госдач и попавшие под американские санкции украинцы.

Также мы писали о том, что СНБО планирует обсудить санкции против нардепов и сторонников Лукашенко.