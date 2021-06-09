В Мариуполе неизвестные разгромили офис партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ).

Об этом сообщила пресс-служба политсилы в среду, 9 июня.

Инцидент случился в ночь на сегодня. Вандалы испортили фасад здания, сорвали партийную символику и разрисовали окна и стены изображениями повешенных людей. В партии добавили, что это уже пятое нападение за последние восемь месяцев.

"Несмотря на переданные видеозаписи, правоохранители до сих пор не нашли нападавших. Написаны заявления в полицию, открыты дела, но следствие не продвигается", — говорится в сообщении.

В руководстве ОПЗЖ связали погромы с активной позицией фракции в местом горсовете.

"[Это] подталкивает наших политических оппонентов к погромам и попыткам запугивания с использованием праворадикалов", — заявили в партии.

Напомним, в мае в офисе "Оппоплатформы" по улице Большая Васильковская в Киеве прошли обыски. В партии расценивают их как давление на Виктора Медведчука.

Также мы рассказывали, как в Херсонском облсовете представитель партии Порошенко напал на депутата от ОПЗЖ.