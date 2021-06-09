Национальное географическое общество National Geographic Society официально признало существование Южного океана вокруг Антарктиды. Картографы добавили его на карту мира. Теперь на планете пять официально признанных океанов.

Об этом сообщает научно-популярный телеканал National Geographic.

Такое решение было принято во Всемирный день океанов, 8 июня.

"Южный океан давно признан учеными, но поскольку на международном уровне никогда не было соответствующего соглашения, мы никогда не признавали его официально", - говорит географ Национального географического общества Алекс Тейт.

Перед тем, как выделить новый океан, географы обсуждали, обладают ли воды вокруг Антарктиды уникальными характеристиками, чтобы заслужить свое собственное название.

"В некотором смысле это своего рода географическое занудство", - добавил Тейт.

Границы Южного океана

Большинство вод, окружающих Антарктиду до 60 градусов южной широты, за исключением пролива Дрейка и моря Скоша, составляют недавно признаный Южный океан.

Северная граница Южного океана определяется Течением Западных ветров.

По оценкам ученых, течение образовалось примерно 34 миллионов лет назад, когда Антарктида отделилась от Южной Америки.

Течение Западных ветров, защищая холодные южные воды, помогает сохранить холод Антарктиды и экологическую обособленность Южного океана. Тысячи видов обитают только там.

Ученые изучают, как изменение климата, вызванное деятельностью человека, влияет на Южный океан.

Ученые выяснили, что вода в океане, проходит через Течение Западных ветров, нагревается, но не понятно, насколько сильно это влияет на Антарктиду.

Напомним, ранее мы рассказывали, что украинские полярники увидели парящие острова и летающие айсберги в Южном океане.

Также сообщали, что ученые обнаружили в океане химические элементы внеземного происхождения.