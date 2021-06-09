В связи с улучшением ситуации с коронавирусом в Украине, уже этим летом украинцы смогут свободно летать в страны Европейского Союза. Позитивность тестирования в стране соответствует рекомендациям ВОЗ.

Об этом министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил во время заседания правительства в среду, 9 июня.

По словам министра позитивность тестирования на коронавирус в Украине впервые соответствует рекомендациям ВОЗ, то есть составляет менее 5%.

"Это удалось достичь благодаря массовому тестированию, а также уменьшению количества случаев заболевания. Такой уровень тестирования и падение динамики заболевания могут вывести Украину в ряд стран с благоприятной эпидемиологической ситуацией по критериям Евросоюза", - сказал Ляшко.

Министр заявил, что это может обеспечить свободные путешествия украинских туристов в европейские страны уже этим летом.

Напомним, Украина договорилась с Грузией о взаимном признании сертификатов о вакцинации от Covid-19.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, какие страны пускают украинских туристов этим летом и что нужно для въезда.