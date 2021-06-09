Создающий партию "Украина - наш дом" Борис Колесников объявил об уходе с постов президента хоккейного клуба "Донбасс" и вице-президента ФК "Шахтер".

Об этом сообщили в пресс-службах клубов.

"В связи с дальнейшей активной политической деятельностью, Борис Викторович покинул пост президента хоккейного клуба "Донбасс", - сообщили в пресс-службе хоккейной команды.

Пост Колесникова займет его сын Константин. Он является главой наблюдательного совета "АПК-Инвест", а также хоккейного клуба "Донбасс".

Отметим, что Борис Колесников стал собственником хоккейного клуба "Донбасс" в 2010 году.

Также Колесников покинул пост вице-президента ФК "Шахтер", который он занимал более 20 лет.

"Сегодня в связи с началом моей работы в партии "Украина – наш дом" я объявляю о сложении своих полномочий вице-президента "Шахтера". Это сложное решение, но я принимаю его сознательно, потому что футбол должен быть вне политики... Я ухожу с поста вице-президента, но остаюсь большим другом "Шахтера" и таким же фанатичным болельщиком, каким я был на протяжении десятков лет", - сказано в заявлении Колесникова, обнародованным пресс-службой команды.

Напомним, "Страна" писала о том, что слухи о новой партии, созданием которой занимаются Ринат Ахметов и его соратник Борис Колесников, появились еще несколько месяцев назад. Сначала Колесников это отрицал, однако позже они подтвердились.

Также мы писали, что 30 мая в гольф-клубе Киева на Оболонской набережной прошел первый съезд новой партии близкого соратника Рината Ахметова, вице-премьера и министра инфраструктуры в 2010-2012 годах Бориса Колесникова.