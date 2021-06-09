В России задержали популярного видеоблогера Юрия Хованского за песню о теракте в театральном центре "Норд Ост". В ней усмотрели публичные призывы к терроризму.

Ролик выложили в сеть еще год назад, однако силовики нагрянули к блогеру только сейчас. Задержание было громким - с обыском и Росгвадией. Свидетелем по делу проходит еще один популярный российский блогер Андрей Нефедов.

Разбирались, в чем обвиняют Юрия Хованского, а также, чем он наиболее известен.

В чем обвинили блогера

Известного в России YouTube-блогера Юрия Хованского задержали вечером 8 июня. В его квартире в Санкт-Петербурге до глубокой ночи проводили обыск. После него у блогера изъяли нескольких компьютеров, "девайс для курения" и пистолет.

В сети появились фото из квартиры во время обыска. Видно, что в ней беспорядок, много бутылок с алкоголем и пустых бутылок.

Обыски у Хованского. Фото: Telegram/ t.me/yapnews

Хованского положили лицом в пол, а потом увезли в отдел полиции. В операции участвовали сотрудники ФСБ, МВД при силовой поддержке Росгвардии.

На видео задержания видно, что блогер сразу спрашивает вошедших силовиков "А это из-за этой песни?" Он говорит, что его предупредил Андрей (блогер Андрей Нефедов).

У Хованского спрашивают, есть ли в квартире наркотики. "Может кто-то когда-то приносил, но сейчас не думаю, что что-то осталось... Сам употреблял, но давненько уже" - отвечает он.

Поводом для обысков стало видео, который блогер обнародовал почти год назад во время стрима у блогера Андрея Нефедова. Речь идет о ролике с песней о мюзикле "Норд-Ост". В ней Хованский упоминал теракт, который произошел 23 октября 2002 года в театральном центре на Дубровке. Тогда погибли, как минимум, 130 человек.

В Следственном комитете пояснили, что в песне содержались публичные призывы к осуществлению террористической деятельности. Кроме призывов к терроризму эксперты обнаружили в песне угрозы по отношению к группе лиц по признаку национальности.

Фрагмент скандальной песни обнародовал телеграм-канал Mash. Там есть слова: "Норд-Ост" это было о@но Сколько же русских детей убили!... Русские дети... кому они на@ нужны?"

Было возбуждено дело по статье 205.2 Уголовного кодекса РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма"). Это грозит штрафом до 1 миллиона рублей либо реальным сроком - до 7 лет колонии.

На следующий день после задержания стало известно, что Юрий Хованский признал свою вину. "В свое время исполнял песню с оправданием, так сказать, терроризма, в этом полностью раскаиваюсь, признаю свою вину", - сообщил блогер.

Ранее он уже оправдывался за песню, заявив, что никогда не пел ее перед жертвами "Норд-Оста", а только перед другим блогером Нефедовым и группой нацистов.

Фрагмент видео с допроса обнародовали в сети.

В ближайшее время будет решаться вопрос о мере пресечения для задержанного.

По делу, как свидетель, проходит и блогер-миллионник Андрей Нефедов. В его квартире также прошли обыски.

Как пишут российские СМИ, силовики нашли экстремистскую песню Хованского после того, как ее залил анонимный аккаунт на YouTube. Два видео, вырезанные из стрима обозревателя Андрея Нефедова, были опубликованы в аккаунте пользователя под именем Юрий в июле 2020 года. Других видео на канале нет, как и данных о пользователе.

Чем известен Хованский

31-летний Юрий Хованский - видеоблогер-миллионник. У его канала в YouTube более 4 миллионов подписчиков.

Большую известность он получил, запустив 4 сезона Russian Stand-up, шоу "Большая дымящаяся куча скетчей", "Лекс Плей", Russian Drink Time. В последнее время он постоянный ведущий Версус Баттла - музыкальной рэп-программы в формате стендапа.

В 2017 году Хованский выпустил диск в стиле хип-хоп "Мое гэнгста". Его клип "Батя в здании" набрал более 35 млн просмотров. Позже эту фразу на боксерском поединке в Москве использовал украинский боксер Александр Усик.

Блогер известен скандальной репутацией. Так, ему пришлось оправдываться, после того, как он написал после смерти сатирика Михаила Задорнова в Твиттере: "Задорнова не жалко".

"Эффект от этого твита как от разорвавшейся бомбы. Я терпеть не мог Задорнова все время. Все последние 10 лет он перестал заниматься юмором и стал живым ретранслятором ненависти и расизма. Я бы даже сказал фашизма", - пояснил свою позицию Хованский.

Ранее Хованский также работал помощником депутата Госдумы Василия Власова от ЛДПР. После задержания в партии заявили, что он уже полгода не исполняет эти обязанности.

Несмотря на это, депутат Власов считает, что скандал с Хованским может быть связан с выборами в Госдуму, которые пройдут в сентябре этого года.

"Почему-то именно сейчас, накануне выборов его задержали силами спецназа, предъявили демонстративно жесткие обвинения, сопроводив это массой публикаций в СМИ. Выводы напрашиваются сами собой: стреляют по Хованскому, а метят в ЛДПР", - написал Власов в Instagram.

Хованский не скрывает алкогольную зависимость, заявляя, что пьет с 14 лет.