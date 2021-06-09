Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова назвала российские паспорта, которые выдают жителям неподконтрольной части Донбасса аусвайсами (так в народе прозвали удостоверяющий личность документ, выдаваемый немецкими оккупационными властями во время Второй мировой войны - Ред.).

Об этом Денисова заявила в программе "Донбас PRIME".

По данным Денисовой сейчас уже 584 000 человек, проживающих на неподконтрольных территориях, получили российские паспорта.

"Почему человек берет этот российский "аусвайс" - чтобы была возможность получить какие-то дополнительные выплаты, полечиться, потому что если человек не имеет такого паспорта, тогда не оказывают медицинского лечения. Человек не может купить лекарства или получить их бесплатно. Еще это касается тех людей, которые работают или учителями в школе, или врачами в медучреждениях. Если они не получают такие паспорта, тогда они лишаются вообще работы. Поэтому люди, чтобы выжить, берут эти паспорта", - заявила Денисова.

Денисова о паспортах - с 14:55

Напомним, Зеленский назвал паспортизацию на Донбассе первым шагом к аннексии региона Россией.

Также мы писали о том, что Кулеба увидел вину Запада в раздаче российских паспортов на Донбассе.