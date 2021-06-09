Кабмин назначил шесть новых замминистров и уволил замглавы космического агентства
Кабинет министров Украины во время заседания в среду, 9 июня, принял решение о раде кадровых изменений. Правительство назначило временно исполняющей обязанности государственного секретаря Министерства экономики Украины Галабудську Татьяну Николаевну, ранее она занимала должность начальника отдела обеспечения внутреннего контроля ведомства.
Кабмин назначил:
- Васькова Юрия Юрьевича - заместителем Министра инфраструктуры Украины;
- Юрченко Анну Станиславовна - заместителем Министра инфраструктуры Украины по вопросам европейской интеграции;
- Комариды Александра Олеговича заместителем Министра здравоохранения Украины по вопросам европейской интеграции;
- Льва Михаила Александровича заместителем Министра экономики Украины;
- Глущенко Светланы Владимировны заместителем Министра экономики Украины;
- Бучко Владимира Анатольевича первым заместителем председателя Государственной службы геологии и недр Украины;
- Калениченко Натальи Григорьевны заместителем председателя Государственной налоговой службы Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации
Правительство распорядилось уволить:
- Льва Михаила Александровича от должности первого заместителя председателя Государственного космического агентства Украины.
Кабмин согласовал назначение:
- Андрущенко Александра Анатольевича - на должность генерального директора Государственного предприятия специальной связи;
- Мишина Михаила Николаевича - на должность директора частного акционерного общества "Украинский институт по проектированию и развития информационно-коммуникационной инфраструктуры" Гипросвязь".
Правительство освободило Бучко Владимира Анатольевича с должности государственного секретаря Министерства инфраструктуры Украины.
Ранее мы рассказывали, что Кабмин назначил нового главного санитарного врача Украины. Им стал замдиректора ЦОЗ.
Также сообщали, что правительство уволило двух замов министра здравоохранения и назначило председателя Нацагентства по вопросам госслужбы.