Кабмин проводит заседание 9 июня. Фото: facebook.com/KabminUA

Кабинет министров Украины во время заседания в среду, 9 июня, принял решение о раде кадровых изменений. Правительство назначило временно исполняющей обязанности государственного секретаря Министерства экономики Украины Галабудську Татьяну Николаевну, ранее она занимала должность начальника отдела обеспечения внутреннего контроля ведомства.

Кабмин назначил:

  • Васькова Юрия Юрьевича - заместителем Министра инфраструктуры Украины;
  • Юрченко Анну Станиславовна - заместителем Министра инфраструктуры Украины по вопросам европейской интеграции;
  • Комариды Александра Олеговича заместителем Министра здравоохранения Украины по вопросам европейской интеграции;
  • Льва Михаила Александровича заместителем Министра экономики Украины;
  • Глущенко Светланы Владимировны заместителем Министра экономики Украины;
  • Бучко Владимира Анатольевича первым заместителем председателя Государственной службы геологии и недр Украины;
  • Калениченко Натальи Григорьевны заместителем председателя Государственной налоговой службы Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации

Правительство распорядилось уволить:

  • Льва Михаила Александровича от должности первого заместителя председателя Государственного космического агентства Украины.

Кабмин согласовал назначение:

  • Андрущенко Александра Анатольевича - на должность генерального директора Государственного предприятия специальной связи;
  • Мишина Михаила Николаевича - на должность директора частного акционерного общества "Украинский институт по проектированию и развития информационно-коммуникационной инфраструктуры" Гипросвязь".

Правительство освободило Бучко Владимира Анатольевича с должности государственного секретаря Министерства инфраструктуры Украины.

Ранее мы рассказывали, что Кабмин назначил нового главного санитарного врача Украины. Им стал замдиректора ЦОЗ.

Также сообщали, что правительство уволило двух замов министра здравоохранения и назначило председателя Нацагентства по вопросам госслужбы.

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