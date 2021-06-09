Под Херсоном в страшном ДТП погиб замглавы Кропивницкой облорганизации ВО "Свобода" Эдуард Жмутский, его жена Марина и их младшая дочь Злата. Также в больницу в состоянии комы госпитализирована старшая дочь погибших супругов - Алина.

Смертельное ДТП произошло во вторник, 8 июня, на автодороге Одесса - Мелитополь - Новоазовск неподалеку от села Цукуры Каховского района в результате столкновения автомобиля Audi Q7 и грузовика Volvo с полуприцепом, сообщается на сайте Нацполиции.

За рулем внедорожника находился Эдуард Жмутский, которому через несколько дней должно было исполниться 45 лет. По предварительным данным, Audi Q7 двигался по второстепенной дороге Чаплинка - Новая Каховка и выехал на перекресток с главной автодорогой Одесса - Мелитополь, не предоставив преимущества в движении грузовику.

В результате столкновения водитель внедорожника, его 42-летняя жена и 6-летняя дочь получили смертельные травмы. В джипе также находилась 16-летняя дочь супругов. Сейчас она находится в бессознательном состоянии с тяжелыми травмами в центральной больнице Новой Каховки.

Смерть одного из партийных лидеров Кировоградщины подтвердил глава ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

"Эдуард был заместителем председателя КропивницкоЙ областной организации ВО "Свобода", Марина - руководителем областной организации Объединение украинок "Яворина" и депутатом Новгородковского поселкового совета от "Свободы". Их младшая дочь Злата в этом году должна была идти в первый класс, старшая Алина - как раз закончила школу", - написал в соцсети Тягнибок.

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