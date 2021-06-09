Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что возглавляемое им ведомство предложит Кабинету министров продлить карантинные ограничения, так как Covid-19 в Украине еще не преодолели.

Об этом заявил глава Минздрава в ходе заседания правительства в среду, 9 июня.

"Мы предложим правительству рассмотреть вопрос продления карантинных ограничений на летний период, поскольку коронавирус не преодолен", - сказал Ляшко.

Также он добавил, что в Украине должны оставить основные противоэпидемические ограничения - обязательное ношение масок в общественных зданиях и в транспорте, а также ответственное отношение к соблюдению физической дистанции.

"В частности, мы планируем отменить требования относительно заполненности залов, разрешить полноценное функционирование спортзалов и упростить процесс прохождения границ для возвращения из отпусков", - сказал министр.

Напомним, в конце мая Ляшко пообещал ослабление карантинных ограничений на летний период в связи с тем, что в стране не наблюдается вспышки эпидемии коронавируса.

В целом, ситуация с коронавирусом в Украине стабилизировалась, но в Киеве растет число новых случаев.

Между тем, по данным на 9 июня, все регионы Украины соответствуют требованиям "зеленой" зоны карантина.

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