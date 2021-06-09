Восемь украинских университетов вошли в мировой рейтинг из 1300 лучших ВУЗов мира, в прошлом году в этом списке было только шесть высших учебных заведений Украины.

Об этом свидетельствует рейтинг QS World University Rankings.

В этом году в рейтинг вошли 1300 университетов, возглавил список американский Массачусетский технологический институт. На втором месте - Оксфордский университет в Великобритании, а третье место разделяют американский университет Стэнфорда и британский Кембридж. В этот список попали и восемь украинских ВУЗов - больше , чем когда-либо прежде.

Шесть университетов Украины сохранили свои позиции в топе. На 511-520 месте оказался Харьковский национальный Университет имени Каразина, при этом он ухудшил свои позиции и покинул топ-500.

Сразу за ним идет Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (601-650 место), НТУ Харьковский политехнический институт (651-700 место), НТУ Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского (701 750 место), Сумской государственный университет (701-750 место), Национальный университет Львовская политехника (801-1000 место), Национальный университет Киево-Могилянская академия (1001-1200).

Первый раз в этом году вошел в рейтинг ЛНУ имени Ивана Франко (1001-1200).

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский захотел открыть в Украине университет по борьбе с киберугрозами.

Также сообщалось, что на анонсированный Зеленским университет будущего собираются потратить более 7 миллиардов