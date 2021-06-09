Суд Европейского союза принял решение об аннуляции акта Совета ЕС от 2019 года о продлении заморозки активов экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Совет ЕС не смог продемонстрировать, что право на защиту и право на эффективную судебную защиту были соблюдены в уголовных процессах, которые ведутся в отношении этих лиц украинской властью, и которые лежат в основе этого продолжения", - сообщили в суде.

Суд решил, что Совет ЕС, основывая свое решение о заморозке активов Виктора Януковича и его сына на ряде судебных решений, не смог продемонстрировать, что действительно изучил эти решения и убедился в соблюдении процессуальных прав обвиняемых.

"В этих обстоятельствах Суд заявляет, что невозможно установить, что до принятия обжалуемых актов Совет убедился, что украинские судебные органы сдержали право на защиту и право на эффективную судебную защиту этих лиц в контексте этого уголовного дела. Следовательно, в решении сохранить имена обоих мужчин в списке лиц, подпадающих под действие ограничительного меры, Совет допустил ошибку в оценке. Следовательно, Суд аннулирует оспариваемые действия", - заявил Суд Европейского союза.

Напомним, санкции ЕС против Януковича и его окружения, которые представляют собой заморозку активов фигурантов, были введены еще в марте 2014 года. Затем срок их действия продлевался.

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