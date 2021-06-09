Кабмин 9 июня начался с темы ковидных паспортов. По ним в Украине ситуация не совсем определенная - не понятно, когда они появятся и смогут ли наши граждане путешествовать по таким документам.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что ковидные сертификаты в стадии разработки, и ориентировочно появятся в июле. Их будут выдавать в бумажном или электронном виде, через больницы или приложение "Дия".

В сертификатах будет содержаться информация по вакцинации, ПЦР-тестам или наличию антител - такой же формат предусмотрен в большинстве стран Европы.

Что касается общей ситуации с ковидом, то, как отметил глава Минздрава Виктор Ляшко, сейчас все регионы в зеленой зоне, с каждым днем коронавирусная статистика улучшается. По его словам, это позволяет рассчитывать на то, что уже этим летом Европа может открыть границы для украинцев, и отпуск в ЕС станет реальностью.

Также Ляшко отметил, что Минздрав работает над списком новых послаблений, в частности, будут сняты ограничения по наполняемости залов, посещению спортклубов и т.д. Вместе с тем, карантин пока не отменяется, и, если в отдельных регионах зафиксируют вспышки ковида, уровни эпидбезопасности будут менять. Остаются (скорее всего, как минимум, на все лето) требования по маскам и дистанции.

Кабмин анонсировал еще одно важное решение - план подготовки к новому отопительному сезону.

Сезон обещает оказаться непростым. Мы уже писали, что для коммунальщиков отменили ПСО по газу и теперь они вообще не знают, смогут ли включить отопление украинцам.

Самого плана подготовки к отопительному сезону в открытой повестке дня Кабмина не было. Обычно так принимают документы, которые затем еще несколько дней дорабатываются.

По словам Дениса Шмыгаля, в плане предусмотрен механизм реструктуризации долгов тепловикам, а также прописаны нормы по накоплению угля и газа.

"Страна" разбиралась, что еще принял Кабмин 9 июня.

Стройка без налогов

Кабмин одобрил и передаст на ратификацию парламенту рамочное соглашение между правительствами Украины и Турции о сотрудничестве в сфере строительства жилья для представителей крымскотатарского народа и льготных категорий украинцев.

Само соглашение было подписано в апреле этого года. Но для его запуска потребуется ратификация Радой.

В документе есть несколько интересных пунктов.

Во-первых, строительство в рамках этого соглашения (то есть, жилья для крымских татар и льготников), включая все товары, технику и пр будет освобождено от всех налогов, сборов и других платежей в Украине.

Во-вторых, исполнители (турецкие компании) и заказчик строительства (с пропиской в Украине) не будут платить НДС - для них в соглашении прописана нулевая ставка.

В-третьих, с участков, которые будут выделяться под строительство, снимается плата за землю. Сами участки, к слову, планируется передавать подрядчикам без проведения земельных конкурсов и аукционов.

Правка ЕСПЧ. Как хотят срезать сроки за "плохие" тюрьмы

С подачи Минюста, Кабмин утвердил законопроект, который в случае его принятия позволит скостить сроки тюремного заключения.

В проекте говорится о том, что, если условия содержания в учреждениях предварительного заключения или выполнения наказаний были ненадлежащими, то срок, после которого можно претендовать на условно-досрочное освобождение уменьшается. Обещают срезать время, которое заключенный провел в тех самых "ненадлежащих" условиях.

Решать - действительно ли заключенный содержался в плохих условиях и какое именно время будут специальные комиссии. Чтобы запустить рассмотрение дела, нужно будет подать соответствующую жалобу на плохие условия содержания. Если решение комиссии будет отрицательным (то есть, она не признает факта ненадлежащего содержания), заключенный может оспорить его в суде.

Но УДО раньше срока - это еще не все. За страдания в "плохих" СИЗО и тюрьмах, предлагают также рассматривать снятие судимости раньше срока. Соответствующие изменения предлагается внести в Уголовный кодекс.

Как говорится в пояснительной записке, пойти уступки власти заставляют многочисленные иски украинцев, столкнувшихся с суровой тюремной действительностью, в Европейский суд по правам человека (их на сегодняшний день более 80). И как раз сокращение срока ЕСПЧ называем одним из способов компенсации за содержание в ненадлежащих условиях.

170 тысяч гривен за нарушение авторских прав

Первый вице-премьер -министр экономики Алексей Любченко подал на Кабмин масштабный законопроект - Об авторском и смежных правах.

Закон об авторских правах в Украине уже есть, но, как указано в пояснительной записке к новому проекту, он был принят еще в 2001 году и многие его пункты не соответствуют европейскому законодательству.

И уже наметился ряд противоречий. К примеру, в Гражданском кодексе указано, что права на интеллектуальных продукт, созданный на рабочем месте, принадлежат как самому автору (то есть, работнику), так и работодателю. При этом закон об авторских правах прописывает, что такие права принадлежат исключительно работодателю, если другое не прописано в договоре. Что усложняет жизнь компаниям, особенно по оформлению прав интеллектуальной собственности на компьютерные программы и ПО, а также есть риски необоснованных претензий от работников, - указано в пояснительной записке.

Много вопросов и по договорам на передачу прав интеллектуальной собственности. Действующее законодательство обязует заключать их исключительно в письменной форме.

"При этом многие объекты интеллектуальной собственности распространяются в сети Интернет на условиях публикации предложения предоставить или получить лицензию, адресованную неограниченному кругу лиц. По такой системе функционирует популярный видеосервис Ютюб, банки фотографий, Википедия и другие", - отмечается в пояснительной записке.

То есть, фактически украинские пользователи пользуются сейчас всем этим контентом незаконно - так как нет письменного договора.

Что предлагается в новом проекте.

Во-первых, госорганы и работодатели автоматически получают право на интеллектуальный продукт, созданный работником (в том числе, базы данных, ПО и пр). Как считают в Минэкономики, это существенно усилит позиции наших IT-компаний.

Во-вторых, уберут несоответствие по договорам - для того, чтобы пользоваться контентом в интернете, достаточно будет просто согласиться с публичным договором.

В-третьих, предлагается установить правовую охрану неоригинальных баз данных (так как на их создание и обслуживание тоже требуются немалые средства)

В-четвертых, хотят расширить список исключений, на которые не распространяется охрана авторских прав (для людей с нарушением зрения, на сочинения, размещенные на публичных площадках и пр).

В-пятых, расширят список субъектов, которые могут отстаивать авторские права, в том числе, через суд. В него включат, к примеру, профильные объединения, разного рода антипиратские организации и др.

Отдельным проектом предлагается внести изменения в действующее законодательство по наказанию за нарушения авторских прав. Так, в УК хотят внести пункт о том, что финансирование нарушение авторского права (скажем, незаконное издание книг или использование фильмов) карается штрафом от 5 тысяч до 10 тысяч необлагаемых налогом минимумов (до 170 тысяч гривен). Повторное нарушение - штраф до 25 необлагаемых минимумов или тюремное заключение от 3 до 6 лет.

Нормы по беспошлинному ввозу товаров из-за границы срежут вдвое

Кабмин одобрил законопроект, которым предлагается пересмотреть ряд таможенных пошлин.

Так, хотят снять пошлины в следующих случаях:

на товары, которые являются основными средствами и которые фирма-собственник переносит в Украину для создания нового предприятия. Под эту категорию в теории подпадает парк техники, который завозят в Украину иностранные фирмы-подрядчики, строящие в нашей стране дороги и дома;

Научное оборудование, запчасти и расходные материалы (если они предназначены для образовательных целей или проведения некоммерческих исследований или ввозятся учреждениями образования);

аппаратура и запчасти для целей научных исследований;

Животные, биологические и химические вещества и образцы для лабораторного использования;

Терапевтические вещества, реагенты для определения группы крови для лабораторий и институтов;

Лекарства и ветпрепараты, которые используются на спортивных соревнованиях;

Товары для использования на кладбищах, которые ввозят иностранный компании для ухода за памятниками и могилами жертвам войны;

Во всех случаях прописан запрет на продажу или отчуждения такой продукции.

Но самое интересное в данной проекте - нормы ввоза товаров из-за границы для украинцев.

Лимиты по стоимости товара, который можно ввозить без уплаты налогов (а это НДС и по ряду товаров - ввозная пошлина), хотят урезать. Если сейчас авиа-пассажиры могут завозить без уплаты пошлин товара на 1000 евро, а те, кто въезжает через наземные пропускные пункты - на 500 евро, то в новом проекте сумму снизили до 430 евро и 300 евро соответственно. То есть, для авиа- более чем вдвое, для наземного ввоза - почти вдвое.

Норму по весу багажа (50 килограмм) оставили без изменений.

Но можно ввозить без пошлин имущество и авто лицам, которые переезжают в Украину на ПМЖ или украинцам, получившим заграничное наследство. Также не нужно ничего платить за свадебные подарки стоимостью до 1000 евро.

Отдельным пунктов переписали нормы ввоза в Украину сигарет и спиртных напитков (что актуально для туристов, которые возвращаются из-за границы).

По сигаретам норма беспошлинного ввоза, как и ранее - 200 штук на человека. Допускается ввоз 50 сигар или 250 грамм табака. Но в перечень добавили еще и 100 сигарилл (ранее их не было).

По вину и пиву норму беспошлинного ввоза увеличили. Сейчас допускается ввоз 5 литров пива и 2 литров вина, в новом проекте прописано 16 литров пива и 4 литра вина.

По крепкому алкоголю норма, как и ранее - 1 литр на человека. Если больше - нужно платить НДС и акцизный сбор, что увеличивает стоимость товара более чем на треть.

Впрочем, на практике, если перебор по товару незначительный, выполнение этих правил контролируется не очень жестко. Но может стать поводом для таможенников (особенно на автомобильных пропускных пунктах) потребовать с граждан плату за "беспошлинный ввоз".

Льготный проезд под вопросом

В Украине хотят окончательно монетизировать льготный проезд в транспорте. Кабмин утвердил законопроект, который вносит ряд изменений в действующее законодательство по льготному проезду.

Но монетизация - лишь один из пунктов нового проекта.

Собственно, сам вопрос - будет ли льготный проезд для ветеранов, чернобыльцев, инвалидов и других категорий граждан, которые сейчас право на него имеют - после принятия нового закона окажется в подвешенном состоянии.

Предоставлять льготы или нет, и кому именно - будут решать исключительно органы местной власти. Местные чиновники также смогут определять сумму, которую они готовы выплачивать льготникам в качестве компенсации за проезд. Она не обязательно должна покрывать все затраты льготника на транспорт - все в рамках бюджета. Учитывая хроническую нехватку денег в местных бюджетах, можно не сомневаться, что власти ухватятся за возможность самим решать - будет у них льготный проезд или нет.

Даже в Киеве маршруточники жалуются, что им уже несколько лет не платят ни копейки компенсаций за проезд льготников. То есть, если местные власти не примут решения о порядке льготного проезда в городском транспорте, то водители получат все основания попросту не пускать в маршрутки пенсионеров и инвалидов без денег.

Суд для России, членство в НАТО и ЕС, мировая житница

Правительство одобрило проект указа президента о стратеги внешнеполитической деятельности Украины.

Сама стратегия весьма обширная. Но из нее можно сделать вывод об основных внешнеполитических акцентах.

В частности, указано, что Украина будет стремиться к ключевому партнерству с ЕС и НАТО, включаться в борьбу с международным терроризмом, преступностью, незаконной миграцией, киберугрозами. Также отдельно указано на участие страны в противодействии негативным последствиям изменений климата (ч то предусматривает, в частности, европейский курс Green Deal, на который мы подписались. В его рамках - закрытие угольных шахт, высокие налоги для "грязных" предприятий и пр.).

Указано, что Украина на фоне пандемии осознает свою роль как мирового поставщика продовольствия. То есть, аграрное направление отечественной экономики будет укрепляться, как и сырьевой статус страны.

Среди целей внешней политики названо привлечение России к международно-правовой отвественности, членство в НАТО и ЕС, экологическая трансформация страны, привлечение инвестиций. Более детально со стратегией можно ознакомится здесь.

Инвентаризация лесов

Мы уже писали о планах Зеленского по поводу лесов - миллиард новых деревьев за три года и расширение лесных угодий на миллион гектар в течение десяти лет. Уже сегодня на Кабмине появились документы по лесу

В частности, правительство внесло изменения в действующие законодательные акты, порядок использования средств на финансирование мероприятий по защите лесного фонда. Согласно ему, бюджетные средства могут выделяться под инвентаризацию лесов.

То есть, фактически, дан старт инвентаризации лесов, о которой уже много говорили, но которую до сих пор так и не провели. Финансирование на этот год составит 20 млн гривен. Всего на инвентаризацию может уйти 4 года.

Договоренности по водительским правам с ОАЭ

Мы уже писали, что договоренности Украины и ОАЭ о взаимном признании водительских прав, на практике не работают. Напомним: такие договоренности были достигнуты еще несколько месяцев назад, во время визита Зеленского в Эмираты.

Но наши права в ОАЭ по-прежнему не признают - чтобы взять там авто напрокат, нужно оформлять еще и международное водительское удостоверение (так называемую "серую книжечку").

Комментируя эту ситуацию, заместитель главы МВД Антон Геращенко рассказывал "Стране", что договоренности пока еще не начали действовать, так как для их запуска нужны согласования на уровне правительств двух стран. Он прогнозировал, что таковые могут произойти уже в мае.

Но только сегодня, 9 июня, Кабмин согласовал меморандум о взаимопонимании между МВД Украины и ОАЭ в части признания национальных водительских удостоверений.

Он предусматривает, что наши права будут признаваться в ОАЭ, их также можно обменять без пересдачи экзаменов на национальные права Эмиратов.

Помощь Судану

Украина, чья долговая нагрузка за последнее время рекордно выросла, просит МВФ списать долги Судану.

Кабмин одобрил текст письма МВФ, в котором предлагается списать долг Судана в пропорции с квотой Украины в сумме 4,2 млрд СПЗ или около 6 млн долларов.

Интересно, что при этом МИД это письмо не подержал - по причинам политического характера.

Стоит отметить, что МВФ уже принял стратегическое решение по Судану. Погашение его долгов будет идти за счет средств, накопленных на специальном страховом счете SCA-1 и за счет дополнительных грантовых средств стран-участниц Фонда. SCA-1 Формируется за счет взносов участников МВФ.

Нашей доли на специальном страховом счете - 16,74 млн СПЗ или около 23,9 млн долларов. Страны могли выбрать несколько вариантов - как реагировать на запрос по списанию долгов Судана: отказаться участвовать, поддержать с частичным выделением средств, поддержать, отдав всю долю на страховом счете, выделить дополнительные грантовые средства.

Украина выбрала второй вариант - частично поделиться деньгами. Остальная часть со страхового счета пойдет на погашение процентов по нашему долгу перед МВФ.

Деньги на фейки

Минкульт получит деньги на борьбу с дезинформацией и "деструктивной пропагандой". Кабмин своим решением внес изменения в порядок использования бюджетных средств, предусмотренных на создание и распространение официальной информационной продукции.

Сейчас финансирование предусмотрено на сбор, перевод, распространение информации о деятельности президента, Кабмина, ВР, других госорганов, обеспечение информацией СМИ, выпуск государственных средств массовой информации, корпункты за границей и пр.

Этот перечень дополнен новым пунктом: "осуществление мероприятий с сфере информационной безопасности, в частности, связанных с противодействием дезинформационным кампаниям и деструктивной пропаганде".

Какие именно средства на это пойдут и как ведомство Александра Ткаченко будет бороться с "деструктивной пропагандой"? В пояснительной записке указано, что на "Укринформ" будет возложена задача выявлять и реагировать на разного рода фейки и из разоблачать. Эта работа будет идти в связке с СНБО и Центром противодействия дезинформации.

Также "Укринформ" будет обеспечивать оперативное донесение обществу официальной позиции госорганов.