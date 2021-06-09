Youtube-блогер Юрий Хованский, которого задержали накануне в России, раскаялся в том, что исполнял песню про теракт на Дубровке. Кроме того он признал, что в песне оправдывает терроризм.

Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

Хованский подтвердил информацию о том, что его задержали по статье 205.2 - "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма".

"В свое время исполнял песню с оправданием, так сказать, терроризма, в этом полностью раскаиваюсь, признаю свою вину", - добавил блогер.

Следователи сообщили, что подозреваемый не позднее 3 июля 2020 года, находясь в квартире одного из домов по улице Пушкинской города Санкт-Петербурга, обращаясь к другим лицам, с целью формирования идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности, вышел в интернет и исполнил эту песню, "содержащую, согласно экспертному заключению, признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и его пропаганду, признаки угроз, унижения и применения насилия по отношению к группе лиц по признаку национальности, а также призывы и оправдание необходимости осуществления агрессивных, насильственных, жестоких действий (террористических актов), создающих опасность гибели людей".

Напомним, задержали блогера вечером во вторник, 8 июня, в России. В его квартире в Санкт-Петербурге прошли обыски, а самого его увезли в отдел полиции. Блогера увезли в отдел полиции, возбуждено дело по статье 205.2 Уголовного кодекса РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма").

Причиной возбуждения дела против Хованского стал ролик с песней про мюзикл "Норд-Ост". В композиции он упоминал теракт, который произошел 23 октября 2002 года в театральном центре на Дубровке. Видео было опубликовано около года назад на официальном YouTube-канале.

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