В деле о крушении над Донбассом малазийского авиалайнера МН17 в июле 2014 года совместная следственная группа (JIT) отклонила показания двух свидетелей, утверждающих, что сбившая самолет ракета была запущена со стороны Амвросиевки, которая в то время была под контролем Украины. Свидетели - это супружеская пара из Снежного, которая сейчас проживает в России.

Об этом сообщила судья Хелейн Керстенс-Фокенс. Ее слова в Twitter передает корреспондент нидерландского De Telegraaf Саския Беллеман.

Как заявили свидетели, они видели запуск ракеты совершенно в другом месте, а не в районе Первомайского. Но следствие считает, что согласно этим показаниям, место запуска ракеты находилось бы слишком далеко от места крушения MH17.

Кроме того, следствие не нашло других подтверждений того, что ракета была выпущена из района Амвросиевки.

При этом есть подтверждения наличия как минимум двух "Буков" на неподконтрольной Украине территории. Один из них находился на территории области и за несколько дней до катастрофы попал на спутниковые снимки на военном полигоне под Донецком, но 17 июля 2014 года он уже исчез.

Также сообщается, что российская сторона прислала копии спутниковых снимков местности в районе села Зарощенское (было под контролем Украины), на которые якобы попал украинский "Бук". Оригиналы снимков были якобы уничтожены.

Но, по данным JIT, российские фото были сделаны в период с 30 мая до середины июня, то есть задолго до катастрофы. Хотя Москва утверждала, что фото датированы 14 июля 2014 года. Но суд обратил внимание на изменения ландшафта, поскольку, например, на фото от 17 июля в этом районе было вспаханное поле, чего не было на фото.

По словам судьи Хелейн Керстенс-Фокенс, JIT подтвердила, что снимки были отредактированы с помощью Photoshop.

Также выяснилось, что ранее в этом районе действительно передвигался украинский "Бук", но суд пришел к выводу, что его нельзя было использовать для того, чтобы сбить самолет. Потому что еще за месяц до катастрофы 21 июня 2014 года установка, по данным украинской стороны, была повреждена в результате атаки противника. В результате отсек с электроникой в задней части был полностью разрушен.

Напомним, самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Две трети пассажиров - подданные Нидерландов. Расследование причин катастрофы ведет Международная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

В июне 2019 года Совместная следственная группа предъявила обвинения четырем лицам: Стрелкову, Хмурому, Пулатову и Харченко.

Мы рассказывали, что Нидерланды продолжают расследование причин того, что Киев не закрыл воздушное пространство на Донбассе в 2014 году.