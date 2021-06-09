Партию "Голос" вслед за шоуменом Сергеем Притулой могут покинуть еще 10 нардепов, которые в конце марта подписывали заявление о переизбрании руководства партии из-за узурпации власти.

Об этом со ссылкой на нардепа от "Голоса" Соломию Бобровскую пишут "Украинские новости".

"Мы давно рассматривали эту возможность, не один месяц, но все-таки пытались сохранить возможность быть в партии, изменить устав, переизбрать главу партии. Это все должно произойти на съезде, который должен быть в июле. Сергей (Притула - Ред.) принял такое решение (объявить о выходе до съезда - Ред.), это его право. Мы как люди, которые формировали партию 2 года назад, я в частности, будем принимать решение вместе, чтобы это была консолидированная позиция", - сказала Бобровская.

Партию, по ее словам, могут покинуть такие нардепы:

Галина Васильченко;

Юлия Клименко;

Роман Лозинский;

Соломия Бобровская;

Наталья Пипа;

Ольга Стефанишина;

Александра Устинова;

Владимир Цабаль;

Андрей Шараськин;

Ярослав Юрчишин.

По мнению Бобровской, заявление "Голоса" после объявления Притулы о выходе из политсилы - это пример провальной коммуникации со стороны руководства.

"Это провальная коммуникация со стороны партии, потому что так себя не ведут, мне кажется, что это уже классический пример украинского политического проекта, в котором не понимают как объяснить решение, когда от тебя идут лидеры, которые создавали партию и являются ее лицами. Провальная, потому что они хорошо понимают, что проекту партии "Голос" приходит конец", - заявила Бобровская.

Отметим, что в случае, если нардепы выйдут из партии, но не из фракции у них останутся мандаты. В случае, если они покинут фракцию, они потеряют мандаты, и на их место зайдут другие.

Напомним, 7 июня Притула заявил о выходе из партии "Голос" и планах остаться в политике.

"Страна" подробно писала о том, почему шоумен Притула покинул "Голос" и какие у него планы.