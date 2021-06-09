В Китае, в провинции Юньнань стадо диких азиатских слонов весной покинули заповедник и начали миграцию на север. Животные прошли уже более 500 километров, в начале они шли по малонаселенной местности, а сейчас дошли до столицы провинции - Куньмина.

Об этом сообщает The Guardian и Global Times.

Когда именно слоны покинули заповедник неизвестно, первые упоминания об этом появились в апреле. Что стало причиной того, что животные ушли из места, где для них были созданы все условия и вернуться ли они домой - также пока неизвестно. Изначально заповедник покинуло 16 слонов, но затем двое из них вернулись обратно. В пути родился слоненок, таким образом, на данный момент по провинции идет 15 слонов.



В пути животных сопровождает около 360 человек, 76 автомобилей и 9 дронов. При этом на разных этапах дороги изменялось количество сопровождающих. На своем пути животные заходили на сельхозполя, громили сараи, общий нанесенный ущерб оценивается примерно в миллион долларов.

По версии экспертов, слоны решили покинуть заповедник в поисках пищи. Из-за возросшего числа сельскохозяйственных угодий, засаженных чаем и каучуком, среда обитания слонов сократилась на 40 процентов. У животных могли изменить свои вкусовые привычки, потому что вокруг них много полей с кукурузой и сахарным тростником.

Напомним, в Татарстане взбунтовавшиеся слоны устроили драку на арене цирка.

Также "Страна" сообщала, что в Таиланде погибли шесть слонов, которые пытались спасти слоненка.