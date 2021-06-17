В Украине продолжается вакцинация от коронавируса для жителей Крыма и "ЛДНР". Власти Украины подавали ее как "борьбу с медицинским геноцидом", который якобы там происходит.

Прививают бесплатно, китайским "Короноваком". Жителей Донбасса - в четырех пунктах на всю Луганскую и Донецкую области, крымчан - в шести медучреждениях Херсонской области.

Но пока ажиотажа мягко говоря нет. На Херсонщине сообщали, что за первую неделю прививки от Covid-19 получили только два жителя Крыма. Они привились в Геническе. В Донецкой области неделю назад было известно о двух желающих, которые записались на вакцинацию. По Луганской области данных пока нет.

Что в общем-то и понятно: на полуострове массово вакцинируют "Спутником V". Меньший размах, но тоже прививают в "ЛДНР". Да и выезд из обеих локаций сегодня крайне затруднен.

Рассказываем, как и кого обещают прививать и с какими трудностями могут столкнуться желающие вакцинироваться.

Кого прививают

Запись на прививки для жителей Крыма и Донбасса была открыта 3 июня. Сначала будут прививать людей в возрасте 65 лет и старше. Они попали в приоритетную группу.

Власти Херсонской области сообщили, что по состоянию на 8 июня, первую дозу вакцины от коронавируса в амбулатории Геническа получили два человека из Крыма.

Правда, неизвестно, это были приезжие с полуострова или давно не живущие там люди с крымской пропиской. То есть переселенцы.

В Донецкой области по состоянию на 7 июня сообщали о двух записавшихся на прививку. Им перезвонили и согласовали дату и время вакцинации.

Чем и где прививают. Адреса

Прививать приезжих будут китайской вакциной CoronaVac. Вакцинироваться можно в одном из 10 пунктов прививок на подконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой, Луганской и Херсонской областей, расположенных вблизи контрольных пунктов въезда-выезда.

В Луганской области работает один пункт:

1. Станично-Луганский районный центр первичной медико-санитарной помощи, ул. 5-я линия, 39.

В Донецкой области три таких пункта, все в Волновахском районе:

1. Больница в селе Бугас, ул Центральная, 34;

2. Больница в пгт Новотроицкое, ул. Молодежная, 11;

3. Больница в пгт Ольгинка, ул. Школьная, 41.

В Херсонской области работают шесть пунктов - три в Херсоне, по одному в Геническе, селе Чонгар и в пгт Каланчак (в Чонгаре и Каланчаке находятся КПВВ).

1.Херсонская городская клиническая больница им. Лучанского;

2. Херсонская городская клиническая больница им. Тропиных, поликлиника № 1;

3. Херсонская городская клиническая больница им. Карабелешу, поликлиника № 1;

4. Амбулатория общей практики семейной медицины в г. Геническ, проспект Мира, 130;

5. Амбулатория общей практики семейной медицины, село Чонгар, ул, Шевченко, 68 А;

6. Амбулатория общей практики семейной медицины, пгт Каланчак, переулок Заречный, 14.

Как записаться?

Записаться можно по номеру контакт-центра Минздрава по вопросам противодействия Covid-19: 0800 60 20 19.

Здесь сразу возникает вопрос: если жители Донецка и Луганска, у которых есть номера МТС, могут туда позвонить, то непонятно, что делать крымчанам, у которых украинская связь не работает вообще. То есть эта опция для них доступна лишь при выезде на украинскую территорию или через сервисы IP-телефонии.

Во время разговора, оператору необходимо сообщить, из какого вы населенного пункта (уточнив, что сейчас он временно оккупирован), указать данные и выбрать наиболее удобный пункт прививки.

После записи должно прийти СМС-сообщение с уникальным идентификатором, если у записавшегося есть украинский номер телефона Если украинского номера нет - отправят письмо на электронную почту.

Этот идентификатор также передадут в Госпогранслужбу Украины, чтобы того, кто хочет привиться, беспрепятственно пропустили на подконтрольные территории. Сообщалось, что при пересечении линии разграничения не нужно будет проходить самоизоляцию. Правда, спустя две недели после старта программы для всех украинцев из ВОТ отменили обязательную самоизоляцию во время пребывания в Украине.

Для записи на получение второй дозы вакцины необходимо будет снова позвонить в контакт-центр.

Сама прививка бесплатная. При себе во время вакцинации необходимо будет иметь паспорт и индивидуальный идентификационный код (ИНН).

Инструкция для записи на прививку от коронавируса

Также на сайте МОЗ дали ссылку на список десяти пунктов вакцинации с номерами регистратуры больниц, по которым можно позвонить, чтобы записаться на прививку.

Контакты медучреждений, где можно сделать прививку жителям Донбасса и Крыма

Почему желающих так мало?

При этом пока инициативы по вакцинации жителей неподконтрольных территорий пока выглядят исключительно пиар-ходом. По крайней мере, для Донецкой области, где пункты выезда практически не работают.

Выпускают только тех, у кого есть прописка на подконтрольной территории, а впускают лишь по предварительному согласованию в т.н. "Межведомственном штабе ДНР".

Легче с этим в Луганской области, где работает единственный пункт пропуска в Станице. Пункт пропуска работает ежедневно по графику: с 08:00 до 16:00. Пересечь его можно только пешком. При этом по "новым правилам", в т.н. "ЛНР" разрешают жителям неподконтрольной части пересекать линию соприкосновения в обе стороны раз в месяц.

Из Крыма выехать в Херсонскую область можно через КПВВ "Чонгар", "Каланчак" и "Чаплинка". С 26 мая Украина смягчила карантинные правила.

То есть в целом понятно, что из-за трудностей с пересечением границ, а главное - возможности привиться "Спутником" - вряд ли с неподконтрольных территорий стоит ожидать большого потока желающих уколоться "Коронаваком".

Теоретически, эта опция будет скорее всего более полезна переселенцам, которые живут в местах, прилегающих к ОРДЛО и Крыму, но с пропиской на неподконтрольных территориях.