Заседание суда по жалобе Семенченко длилось 10 минут. Фото: Страна

Назначенное на 9 июня в Киевском апелляционном суде заседание по рассмотрению жалобы защиты Семена Семенченко началось, но спустя 10 минут закончилось. Двое судей из трех заявили самоотвод, так как они являются фигурантами уголовного дела в котором также фигурирует адвокат Семенченко Владислав Добуш.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Заседание суда по жалобе Семенченко продлилось 10 минутЗаседание суда по жалобе Семенченко продлилось 10 минут

Теперь должны назначить новых судей, когда состоится следующее заседание неизвестно.

По завершению заседания Семенченко заявил, что его допрашивают по запросу КГБ Беларуси. А заодно заявил, что он делился с представителями белорусской оппозиции боевым опытом по заданию украинской разведки.

"Все белорусы, по которым меня допрашивают, сейчас проходят в Белоруссии по уголовным делам по терроризму. Они были в прошлом году в Украине и я, в том числе по поручению Главного управления разведки при Министерстве обороны, делился с ними опытом. Не было оружия, мы делились опытом 2014 года по противодействию, потому что все ожидали, что если буду силовые сценарии в Беларуси начнется российская агрессия",- заявил Семенченко.

Напомним, кроме дела о создании незаконной ЧВК Семенченко является фигурантом производства об обстреле из гранатомета здания телеканала "112 Украина" в 2019 году. По нему он проходит как подозреваемый.

Решения суда вызывают у экс-комбата расстройства самочувствия. После ареста в конце марта по делу о ЧВК его госпитализировали с диагнозом "мерцательная аритмия", а после обвинения в обстреле телеканала он тоже попал в кардиореанимацию.

Также "Страна" подробно разбиралась, как в истории с обстрелом телеканала "112 Украина" появился экс-комбат.

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