Назначенное на 9 июня в Киевском апелляционном суде заседание по рассмотрению жалобы защиты Семена Семенченко началось, но спустя 10 минут закончилось. Двое судей из трех заявили самоотвод, так как они являются фигурантами уголовного дела в котором также фигурирует адвокат Семенченко Владислав Добуш.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Теперь должны назначить новых судей, когда состоится следующее заседание неизвестно.

По завершению заседания Семенченко заявил, что его допрашивают по запросу КГБ Беларуси. А заодно заявил, что он делился с представителями белорусской оппозиции боевым опытом по заданию украинской разведки.

"Все белорусы, по которым меня допрашивают, сейчас проходят в Белоруссии по уголовным делам по терроризму. Они были в прошлом году в Украине и я, в том числе по поручению Главного управления разведки при Министерстве обороны, делился с ними опытом. Не было оружия, мы делились опытом 2014 года по противодействию, потому что все ожидали, что если буду силовые сценарии в Беларуси начнется российская агрессия",- заявил Семенченко.

Напомним, кроме дела о создании незаконной ЧВК Семенченко является фигурантом производства об обстреле из гранатомета здания телеканала "112 Украина" в 2019 году. По нему он проходит как подозреваемый.

Решения суда вызывают у экс-комбата расстройства самочувствия. После ареста в конце марта по делу о ЧВК его госпитализировали с диагнозом "мерцательная аритмия", а после обвинения в обстреле телеканала он тоже попал в кардиореанимацию.

Также "Страна" подробно разбиралась, как в истории с обстрелом телеканала "112 Украина" появился экс-комбат.