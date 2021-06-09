В среду, 9 июля, Госдума России приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о запрете публично отождествлять цели и действия СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне, а также отрицать решающую роль советского народа в победе над фашизмом.

Об этом сообщает ТАСС.

Согласно принятому законопроекту, запрещается в публичном выступлении или публично демонстрирующемся произведении, а также в СМИ и интернете "отождествление целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран "оси". Одновременно запрещается "отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы".

Документ подготовлен во исполнение поручения президента России Владимира Путина по итогам заседания Совета при президенте РФ по культуре и искусству, состоявшегося 27 октября 2020 года.

Напомним, в Украине действует закон об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и запрете пропаганды их символики.

Также мы писали о том, что в конце марта в Раду попал очередной законопроект о запрете идеологии "русского мира".