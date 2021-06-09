В среду, 9 июня, в пляжном районе российского города Сочи Адлере произошла стрельба. В результате были убиты двое судебных приставов, некоторых учатников инцидента задержали.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

По словам источника, были убиты двое судебных приставов, а некоторых участников инцидента задержали. Согласно данным СМИ приставы приехали к местному жителю по поводу сноса его одноэтажного здания, а он начал стрелять. Мужчину доставили в полицию.

По информации СМИ, стрелок - Вартан Кочьян, один из из учредителей гаражного кооператива "Гранж". Кооперативу принадлежало несколько построек, компанию ликвидировали и Адлерский суд постановил снести постройки, как незаконные.

Напомним, в селе Киевской области мужчина устроил драку, а потом открыл стрельбу по соседям из-за того, что их собака лаяла. В сторону двух своих односельчан он выстрелили, а третьего ударил рукоятью по голове.

Также сообщалось, что в американском штате Северная Каролина произошла перестрелка, которая длилась 13 часов. В результате погибло пятеро человек, двое из которых были сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее "Страна" писала, что двое военных, которые ехали из прифронтовой Константиновки, устроили перестрелку в поезде "Киев- Константиновка".