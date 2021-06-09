Президент Украины Владимир Зеленский после вчерашнего визита в Днепропетровскую область сегодня, 9 июня, начал рабочую поездку в Донецкую область.

Об этом сообщают официальные ресурсы главы государства.

Зеленский посетит передовые позиции украинских военных в районе проведения операции объединенных сил и пообщается с бойцами, которые несут службу на передовой.

Напомним, накануне президент Украины побывал в Днепропетровской области, где осмотрел объекты, которые реконструируют в рамках программы "Большое строительство". Визит Зеленский начал со своего родного города, куда прилетел самолетом на первом рейсе по маршруту "Киев - Кривой Рог".

Также мы сообщали, что 2 июня президент Украины своим указом ввел в действие решение СНБО "О некоторых вопросах активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях". При этом Зеленский допускает вариант российского блицкрига на Донбассе. Также он назвал паспортизацию на Донбассе первым шагом к аннексии региона Россией.

Тем временем в Кремле главной помехой встречи Зеленского и Путина называют "настрой Киева подменить Минские соглашения".