Бизнесмен, владелец одного из крупнейших украинских агрохолдингов "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк заявил, что бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан хотел разорить его компанию.

Об этом он рассказал во время интервью журналисту Дмитрию Гордону, комментируя его уголовное дело, которое продолжается уже около двух лет.

"Богдан хотел разорить эту компанию и там как бы нажиться", - заявил Бахматюк.

Кроме того, он рассказал, как Богдан хотел забрать компанию через АРМА.

"Богдан хотел по беспределу пойти и забрать мою компанию через АРМА, но после этого последовало обращение кредиторов моей компании. В Лондоне они собрались в общий пул и обратились к премьер-министру и заявили, если вы зайдете за буйки и по беспределу заберете (компанию - Ред.), тогда Украина получит внешний иск на полтора миллиарда долларов. И только это остановило этих людей", - добавил Бахматюк.

Напомним, против владельца агрохолдинга UkrLandFarming Бахматюка НАБУ возбудило уголовное дело и он сейчас проживает в Вене. "Страна" уже подробно писала о деле против бизнесмена, которое он связывает с личной местью главы НАБУ Артема Сытника.

Также мы сообщали, что полиция объяснила, почему не будет подавать Бахматюка в базы Интерпола по требованию НАБУ.

В начале года Печерский районный суд Киева обязал генпрокурора Ирину Венедиктову рассмотреть ходатайство адвоката Олега Бахматюка по изменению подследственности дела против него, которое сейчас ведет Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

То есть - рассмотреть ходатайство о том, чтоб забрать это дело у НАБУ и передать в иной следственный орган.