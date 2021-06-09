Во вторник, 8 июня, в Лондоне состоялась онлайн-презентация доклада "Атаки на журналистов, блогеров и работников СМИ в 12 постсоветских стран по 2020-й год", среди которых и Украина. Оказалось, что в 12 постсоветских странах (кроме балтийских государств) общее количество атак на медиа работников выросло в 2,5 раза (с 1907 в 2019 году до 4528 в 2020).

Об этом сообщает пресс-служба НСЖУ.

Увеличение количества атак по большей части произошло за счет роста количества атак с применением юридических и экономических механизмов, доля которых составила 73%.

При этом основным источником угроз для работников медиа постсоветских стран остаются представители власти:

они в 57% случаев являются инициаторами физических атак,

в 52% нефизических и кибератак,

в 88% - юридических.

Как сообщили в НСЖУ, основными факторами ухудшения условий работы журналистов в регионе стали:

Введение новых законов и правил, урезают доступ медиа работников к информации и свободу передвижений под предлогом ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19 и борьбой с "фейк-ньюс";

Массовые акции гражданского неповиновения в связи с обострением политической, экономической и социальной ситуации;

Ужесточение наказаний за сотрудничество СМИ с иностранными коллегами и ОО;

Переход правительств ряда стран в открыто враждебную позицию по отношению к неподконтрольных СМИ.

"Фонд "Справедливость для журналистов" вместе со своими партнерами и экспертами осуществляет ежедневный мониторинг атак на медиапрацивникив в 12 постсоветских странах (кроме балтийских государств) и Крыма, результаты которого отображаются на Карте медиаризикив . Данные доступны с 2017 года по настоящий момент", - говорится в сообщении.

Каждый инцидент верифицирован из трех независимых источников и отнесен к одной из следующих категорий атак:

Физические атаки и угрозы жизни, свободе и здоровью;

Атаки и угрозы нефизического характера и/или в киберпространстве;

Атаки с использованием юридических и/или экономических механизмов.

Кроме прочего, в прошлом году Фондом была введена новая категория - гибридные атаки, для более точного отражения комбинированных нападений на работников медиа.

"Гибридными называют систематические преследования любого издания или журналиста с использованием инструментов из двух и более категорий нападений: физических, нефизических и юридических/экономических. Такое комбинирование силовых и/или несиловых методов с юридическими механизмами воздействия на неугодных журналистов делается в расчете на их деморализацию, самоцензуру, уход из профессии и даже из жизни.

Исходя из выводов международных экспертов, в Украине наиболее распространенным методом давления на работников СМИ является атаки нефизического характера: популярными способами запугивания или мести журналистам остается поджог или повреждения их жилья и автомобилей. Число физических атак на медиа работников увеличилось на 19% по сравнению с предыдущим годом, но, в отличие от других стран изучаемого региона, в Украине представители государственных структур выступают агрессорами только в каждом третьем случае", - сказано в сообщении.

Напомним, за первые три месяца 2021 года на журналистов нападали более двух десятков раз.

Также сообщалось, что в НСЖУ назвали возможное принятие законопроекта "О медиа" прямой атакой на СМИ.