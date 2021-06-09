Владелец одного из крупнейших украинских аграрных компаний "Укрлендфарминг" обратился к президенту Зеленскому по поводу уничтожения его компании из-за неправомерного преследования со стороны НАБУ.

Бизнесмен Олег Бахматюк выступил с открытым обращением к президенту во время интервью Дмитрию Гордону.

Уже в конце программы журналист предложил бизнесмену обратиться к Зеленскому. Бахматюк согласился. Он рассказал о том, что производство компании снизилось почти на треть. Также Бахматюк выразил свое мнение на счет дела с НАБУ.

"Наша компания, на которой работало 30 тыс людей (сейчас работает 17 тыс людей, к сожалению; минус 13 тыс людей – это результат борьбы НАБУ с нами за последний год и 9 месяцев). Мы недоплатили в бюджет по сравнению с предыдущим периодом официально 1,5 млрд за счет падения возможностей производства, упало производство где-то на 25-30%. Мы несем социальную нагрузку в 600 населенных пунктах. Обслуживаем порядка 200 тыс договоров с населением по аренде. Присутствуем во всех социальных проектах на этих территориях, а это порядка 70% территории Украины в разных регионах.

Дело наше очень простое. Оно касается ситуации с банком "ВиЭйБи", с которым мы уже неоднократно к вам обращались: дело незаконно возбудил Рябошапка (Руслан, бывший генеральный прокурор Украины - Ред.). А Сытник (Артем, глава НАБУ - Ред.), используя инструменты государства, борется не с чиновником, а борется с нами. Это абсолютно контрпродуктивно для государства.

Такие компании, как моя компания, это инструмент, который вы лично, как президент, можете использовать для того, чтобы проводить экономическую политику привлечения инвестиций на территорию Украины, в частности, от стран в первую очередь азиатских, стран ВРЭП, и стран Ближнего Востока. Мы это уже делали. За 10 лет работы мы привлекли около 2 миллиардов долларов внешних инвестиций и 400 млн долларов в капитал. Все это вложили в построение на территории Украины огромнейшего количества объектов, что можно продемонстрировать, показать. И само количество людей, работающих на объектах, говорит само за себя", - сказал он, добавив, что "почти двухлетняя война НАБУ против компании угрожает ее существованию".

В то же время почти двухлетняя война НАБУ против компании угрожает ее существованию, заявляет Бахматюк.

"Хотелось бы вас попросить войти в ситуацию, поскольку она проектируется не только на меня, и разрешить ее в пользу страны в первую очередь. Потому что я как собственник, как гражданин Украины, готов к диалогу, к компромиссу, и считаю, что эта война в конечном итоге приведет к уничтожению огромнейшей компании, которая имеет большое влияние на социальную и экономическую жизнь страны. И у нас уже такой опыт есть: мы выиграли дело по банку "Финансовая инициатива", который 5 лет назад был выведен незаконно с рынка Национальным банком. В конце концов мы получили бумажку из Верховного суда, где мы были 100% правы. Банк же просто уничтожен, там просто кучка пепла. Не хотелось бы, чтобы это произошло и по отношению к компании, в которой работало 30 000, а сейчас работает уже 17 000 людей. Я думаю, у нас тут с вами общие интересы", - обратился бизнесмен к президенту.

Кроме того Бахматюк выразил желание встретиться с президентом, отвечая на вопрос Гордона.

"Хочу, конечно (встретится - Ред.). Но с глазу на глаз всегда возникают вопросы: "а что там Бахматюк предложил Зеленскому". Я могу встретиться в вашем присутствии, даже при камерах (...) Я ничего у Зеленского просить не буду", - сказал Бахматюк.

Обращение Бахматюка к президенту Зеленскому - с 2:10:46

Ранее "Страна" приводила слова Бахматюка о том, как война НАБУ с его бизнесом отразилась на ВВП Украины.

Мы также писали об обращении бизнесмена к президенту Владимиру Зеленскому с призывом положить конец беззаконию со стороны НАБУ.