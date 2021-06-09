Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян дал распоряжения соответствующим органам официально предложить Баку обменять его сына Ашота на всех пленников.

Об этом сообщает "Спутник Армении" в среду, 9 июня.

Во время встречи со своими сторонниками в общине Мец Манташ Ширакской области, Никола Пашинян рассказал что поручил предложить Азербайджану вернуть всех пленных взамен на его сына, который готов стать заложником. При это он уточнил, что это не единственный шаг, а ведется работа по возвращению пленных.

"Мой сын готов отправиться в Баку в качестве заложника при условии возвращения всех наших пленников. Но я хочу, чтобы вы не думали вдруг, что это единственный инструмент или отчаянный шаг для решения проблемы наших пленников, в этот период ведется большая интенсивная работа", - заявил Пашинян.

Напомним, в конце мая Баку заявил о взятии в плен диверсионной разведгруппы Армении.

Также "Страна" сообщала, что 5 июня на границе между Армений и Азербайджаном произошла перестрелка. Огонь был открыт в направлении пастуха, который пас скот возле границы.