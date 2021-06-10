После скандала по новому требованию Приватбанка по детским счетам, о котором писала "Страна", Нацбанк дал детальное объяснение по предоставлению документов при открытии счетов несовершеннолетним.

Напомним: все началось с того, что Приватбанк вчера сделал рассылку по своим клиентам-родителям, которые открывали своим отпрыскам карточные счета. Госбанк потребовал предоставить налоговые коды (идентификационный номер налогоплательщика, ИНН) детей.

Выяснилось, что госбанк открывал детям до 14 лет отдельные счета (без привязки к родительским) без ИНН. Потому возник большой спор на эту тему — имел ли банк право это делать? Далее препирательства родителей (клиентов) с Приватбанком еще сильнее усугубились, поскольку менеджеры контакт-центра взялись обзванивать лиц, детям которых открыли счета без налоговых кодов.

Причем представители Приватбанка ставили жесткий ультиматум: либо родитель приносит в банк ИНН ребенка, на которого отрыт счет, либо происходит блокировка счета.

"Целый день спорила с Приватбанком, и устно, и письменно. Требовали ИНН малолетнего ребенка (меньше 14 лет), упирая на то, что у него отдельный счет, а не просто карта к родительскому счету. Бежать в Налоговую и что-то там получать из-за прихоти банка или из-за того, что он изначально не затребовал все нужные бумаги и ошибся — не собираюсь. Буду закрывать ребенку счет, думаю, так поступят многие. Уже вывела все средства с деткой карты, и заблокировала ее", — рассказал "Стране" один из родителей-клиентов Приватбанка.

Чтобы прояснить ситуацию, "Страна" обратилась с официальным запросом в Национальный банк, и получила от него исчерпывающий ответ.

Как Нацбанк разъяснил конфликт

В разъяснении НБУ говорится, что ключевым документом при открытии счетов в Украине является постановление НБУ №492 от 12 ноября 2003 года, с профильной инструкцией ("О порядке открытия и закрытия счетов клиентов банков и корреспондентских счетов банков - резидентов и нерезидентов"). А также нацбанковское положение №65.

Этими документами разделяется два понятия:

Выпуск ребенку дополнительной карточки к родительскому счету. Это значит, что у ребенка нет отдельного своего счета. Его карточка выпущена к счету папы/мамы/опекуна.

Выпуск ребенку карточки с открытием его личного счета. За этим счетом следит и контролирует (устанавливает лимиты и возможные операции) его родитель/опекун, но счет принадлежит юному владельцу.

В первом случае с допкартой, банку разрешено сделать исключение, в соответствии с Положением Нацбанка №65 и не запрашивать у детей их налоговый код (ИНН).

"Положение №65 содержит такие же нормы, что и Инструкция №492 в отношении малолетнего и несовершеннолетнего лица, то есть документ об ИНН подавать необходимо. За одним исключением — банк может не требовать представления ИНН малолетнего в случае эмиссии этому лицу дополнительного электронного платежного средства к текущему счету законного представителя", — говорится в разъяснении Нацбанка, которое было предоставлено "Стране".

Это значит, что малолетнему ребенку — до 14 лет — могут разрешить не предоставлять налоговый код, если у него нет личного карточного счета. А его карта выпущена к родительскому счету.

Но если ребенку уже больше 14-ти, то ИНН придется предоставить.

Если ему открывается личный счет (тот, что принадлежит ребенку, но контролируется взрослым), то банк должен потребовать два документа ребенка — свидетельство о рождении/паспорт + ИНН. Без налогового кода — никуда, что подтверждается ответом Нацбанка на запрос "Страны".

"При открытии счета малолетнему или несовершеннолетнему лицу в банк должны подаваться их ИНН", — четко говорится в нем, со ссылкой на Инструкцию НБУ в постановлении №492.

Позиция Приватбанка

На этот же документ сегодня сослался Приватбанк, когда комментировал звонки своих менеджеров родителям-контролерам детских карточек.

Тех, кто выпускал детям карты Юниора — так в Привате называется детская карта.

"Мы затребовали предоставление ИНН по детям, у которых открыты личные счета, в соответствии с постановлением №492. Достаточно предоставить коды, и проблем не будет, юные клиенты смогут и дальше пользоваться картами и Приват24. По малолетним детям (младше 14 лет), у которых открыты карты к родительским счетам (когда это не личные счета) мы налоговые коды не просили", — сказал "Стране" пресс-секретарь Олег Серга.

То есть версия Привата поменялась: вчера он ссылался на новый закон о финансовом мониторинге: №361-IX "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". А сегодня уже во главу угла ставил постановление Нацбанка №492 от 12 ноября 2003 года. Также как и Национальный банк в своем разъяснении для "Страны".

Позиция Приватбанка: дети не смогут пользоваться картами, которые выпущены к их личным счетам пока родители не предоставят их ИНН. Карты без налоговых кодов будут заблокированы. Причем, это очень много карт. Наверняка сотни тысяч, если учесть, что у Привата есть специальная детская карта — Карта Юниора — и выпускается она уже долгие годы (точные данные о количестве таких карточек Приватбанк не предоставил). Так что скандал будет масштабным и громким.

Непростой выбор родителей

Родителям, которые не хотят бежать в Налоговую за ИНН для детей, придется делать непростой выбор: закрыть детям Карты Юниора от Приватбанка и выпустить чадам дополнительную карту к своему личному счету или вообще покинуть Приват, и обслуживаться в другом месте.

Специальные карты для детей в стране выпускает несколько банков: Универсалбанк (Монобанк), Райффайзен Банк Аваль, Ощадбанк.

Монобанк пока не требовал от родителей предоставить ИНН детей, Райффайзен требовал и продолжает запрашивать налоговые коды, а Ощадбанк говорит, что ИНН не нужен.

"Мы открываем детскую карту, как как дополнительную карту к основной карте родителя, потому ИНН не требуется для детей до 14 лет (он нужен для клиентов старше этого возраста). Выпустили несколько десятков тысяч детских карт", — рассказал "Стране" член правления Ощадбанка (ответственный за розничный бизнес) Антон Тютюн.

Как детские карты ударят по Привату

Впрочем, в детском карточном скандале интересно не только это. Источники "Страны" сообщили, что Приват не просто так сейчас схватился за голову и требует детские ИНН под карточные счета. Говорят, что госбанк получил большой нагоняй от Нацбанка за нарушение его постановления №492.

Ведь когда он выпускал Карты Юниора — карты с личными счетами детей — без их идентификационных кодов, он по нарушал вышеупомянутое постановление Нацбанк №492 (это, к слову, документ от 2003 года), о котором регулятор сообщил "Стране".

Причем, клиенты ни в чем не виноваты: банк не потребовал от них налоговый код ребенка — они его и не предоставили. Хотя были должны.

Старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец полагает, что скандал с детскими картами просто так не уляжется. Особенно, если НБУ не пойдет на поблажки для госбанка.

"Нужно понимать, что речь о малолетних детях до 14 лет. Мало кто из них имеет ИНН датированный недавней датой, большинство родителей сейчас побежит получать новый код в Налоговой. А значит, что этот код будет датирован июнем 2021 года. То есть получится, что счет был открыт в мае 2021 года или еще раньше, а приложенный документ будет со свежей датой — явное несоответствие в документации. На что должны будут обратить внимание контролеры и проверяющие. Потому, чтобы прикрыть свою ошибку, Приватбанку, скорее всего, придется сначала закрыть все счета под Карты Юниора, а потом заново их открыть. Иначе все будет "шито белыми нитками". Так что скандал с детскими картами так просто не закончится", — резюмировал Кравец.