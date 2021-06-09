Послы Европейского Союза одобрят продление санкций против России за нарушение территориальной целостности Украины, в частности аннексию Крыма, еще на один год. Официальное решение обещают обнародовать в ближайшее время.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter в среду, 9 июня.

"Послы ЕС дали зеленый свет на продление запрета ЕС на инвестиции в Крым еще на год. Должны обнародовать в ближайшие дни", - написал он.

Напомним, Евросоюз ввел санкции в 2014 году сразу после аннексии Крыма Российской Федерацией. С тех пор срок их действия ежегодно продлевают. Санкции ЕС предусматривают запрет на импорт в ЕС товаров из Крыма и Севастополя. Также запрещены инвестиции и туристические услуги в Крыму и Севастополе, а европейские круизные лайнеры не могут заходить в крымские порты.

Ранее мы рассказывали, что в МИД РФ считают, что санкции против России - это навсегда .

Также сообщали, что недавно Евросоюз на год продлил санкции против России, Китая и КНДР за кибератаки. В настоящее время санкции применяются к восьми физическим лицам и четырем организациям и включают замораживание активов и запрет на поездки.