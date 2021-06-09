В Украине по состоянию на утро 9 июня все регионы Украины соответствуют требованиям "зеленой" зоны карантина. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Так, по состоянию на среду, 9 июня, все области, по информации ведомства, соответствуют требованиям "зеленого" уровня эпидемической опасности.

На сайте Министерства здравоохранения указано, что "зеленый" уровень эпидопасности устанавливается одновременно на всей территории Украины, если:

заболеваемость гриппом и ОРВИ на территории не менее 13 регионов Украины менее 50% эпидемического порога,





коэффициент выявления случаев инфицирования Covid-19 - менее 5%.

Любопытно, что 7 июня Кабмин опубликовал постановление №583, которое предусматривает ослабление карантина в Украине, а также введение новых правил по установлению зон карантина.

"Зеленая" зона карантина, по новым правилам, устанавливается в регионах, где:

количество выявленных новых случаев коронавируса на 100 тысяч населения за последние 14 дней - менее 75;





коэффициент выявления случаев инфицирования - менее 4%;





количество тестирований ПЦР и экспресс-теста в течение последних семи дней на 100 тысяч населения - более 300;





на всей территории Украины нет регионов с установленным "красным" уровнем эпидемической опасности.

Напомним, ситуация с коронавирусом в Украине стабилизировалась, но в Киеве растет число новых случаев.

Также мы писали о том, что в МОЗ напомнили украинцам, через сколько дней должна быть введена вторая доза вакцины против коронавируса.